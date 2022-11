Déçu de Pokémon Écarlate et Violet ? Voici 5 jeux Switch à faire à la place

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pokémon Écarlate et Violet auront déçu une large majorité de fans. Sorti sur Nintendo Switch la semaine dernière, le titre souffre de très nombreux défauts (graphismes datés, performances en berne, etc.). Si vous êtes déçu, voici une sélection de cinq jeux alternatifs.

Pokémon Écarlate et Violet © Nintendo, GameFreak

La série Pokémon s’est renouvelée sur Nintendo Switch avec Pokémon Écarlate et Violet. Si ces deux jeux ont lancé une toute nouvelle génération de Pokémon et quelques nouveautés, certains fans de longue date sont extrêmement déçus, à tel point que le titre est désormais le jeu Pokémon le moins bien noté de la franchise.

Il faut dire que les défauts ne manquent pas à l’appel : fréquences d’images médiocres, graphismes décevants ou manque général de polissage viennent noircir le tableau. Pour ceux qui souhaitent obtenir leur dose de gameplay de collecte de monstres sur Nintendo Switch, il existe toutefois plusieurs alternatives. Voici un aperçu.

N.D.L.R : cet article n’est pas sponsorisé, les liens ne sont pas affiliés (les articles sponsorisés étant toujours dans la section « Bons plans » du site).

Nexomon

Edité par la société PQube, Nexomon + Nexomon : Extinction : Complete Collection est une compilation de jeux très inspirés des anciens titres Pokémon de Nintendo. On y trouve des batailles au tour par tour, des sprites 2D et de superbes séquences de combat dessinées à la main. Les jeux ont également plus de 600 monstres à attraper.

Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei V propose, lui aussi, des mécanismes de capture de monstres. Le jeu est un conte d’horreur apocalyptique dans lequel les joueurs combattent et entraînent des démons afin de décider du sort futur de l’humanité. C’est un peu plus dur que Pokémon, mais tout aussi jouissif.

Digimon Story : Cyber ​​Sleuth

Digimon Story Cyber ​​Sleuth: Complete Edition propose un gameplay similaire, avec une histoire impliquant le piratage et la collusion entre le monde physique et numérique racontée à la manière d’un anime. Il y a plus de 300 monstres à débloquer dans les jeux.

Coromon

Autrefois uniquement disponible sur mobile, Coromon peut sembler comme une imitation bon marché de Pokémon. Coromon offre toutefois aux joueurs plus de contrôle sur les statistiques de leurs monstres. Le jeu offre une bonne rejouabilité et reste très gratifiant dans l’ensemble.

Monster Sanctuary

Monster Sanctuary propose des combats au tour par tour et une aventure façon Metroidvania. Le style artistique ressemble également davantage à des jeux tels que Shovel Knight. Il y a plus de 100 monstres à capturer, tous ayant de nombreuses et différentes formes. Un bon compris à Pokémon, donc.