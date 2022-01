Pokémon et Converse lancent une collection capsule pour les 25 ans de la franchise

Pokémon s’est associé à Converse pour lancer une collection capsule comprenant des sneakers, des chaussures personnalisables, des accessoires et des vêtements. La collection Pokémon x Converse fête les 25 ans de la franchise.

En 2021, Pokémon a célébré les 25 ans de la franchise tout au long de l’année avec notamment la sortie des remakes de Pokémon Perle Scintillante et Diamant Étincelant qu’un speedrunner a réussi à terminer en moins de 34 minutes. Creatures, la société japonaise qui produit les cartes à collectionner de Pokémon a aussi envoyé un deck très spécial avec une carte de Leveinard unique aux illustrateurs.

Des sneakers de la collection Pokémon x Converse – Crédit : Converse

Pour fêter le 25e anniversaire des créatures colorées, Pokémon s’est également associé à Converse. La collection capsule Pokémon x Converse disponible dès maintenant rend hommage aux 151 premiers Pokémon de la franchise. Pikachu, Carapuce, Salamèche, Rondoudou, Miaouss, Bulbizarre et d’autres sont donc au rendez-vous.

La collection capsule Pokémon x Converse est composée de sneakers, d’accessoires et de vêtements

La collection Pokémon x Converse est composée de sneakers Chuck Taylor All Star, de modèles personnalisables, d’accessoires et de vêtements. Vous pouvez la trouver sur le site de Converse. Plusieurs produits sont d’ailleurs déjà en rupture de stock, ce qui n’est pas étonnant vu la popularité de la franchise japonaise.

En général, les produits Pokémon se vendent tellement bien que les magasins japonais doivent même lutter contre les scalpers en prenant des mesures radicales. Converse a précisé que d’autres produits de la collection vont bientôt sortir. À l’heure actuelle, les produits de la collection capsule sont les suivants :

Converse Poké Ball Chuck Taylor All Star : chaussure montante unisexe ;

Converse Poké Ball Chuck Taylor All Star : chaussure montante jeune enfant ;

Converse First Partners Chuck Taylor All Star : chaussure montante unisexe ;

Converse First Partners Chuck Taylor All Star : chaussure montante enfant ;

Converse First Partners Chuck Taylor All Star : chaussure montante tout-petit enfant ;

Converse Pikachu Chuck Taylor All Star Easy-On : chaussure basse tout-petit enfant ;

Converse Jigglypuff Chuck Taylor All Star Easy-On : chaussure basse tout-petit enfant ;

Converse Pikachu Camp Hat : casquette unisexe ;

Converse Pikachu : tee-shirt unisexe à col ras de cou ;

Converse Team : tee-shirt unisexe à manches longues ;

Converse Pokémon Patch : tee-shirt unisexe à manches longues ;

Converse Jigglypuff Sherpa : sweat-shirt unisexe à col ras de cou ;

Converse Pokémon 25th Celebration : hoodie unisexe ;

Converse Go 2 Pikachu : sac à dos unisexe.

De plus, les sneakers Converse peuvent aussi être personnalisées. Trois modèles standard unisexes et une option en cuir avec différentes couleurs et motifs Pokémon sont disponibles. Enfin, les fans de Pokémon auront aussi de belles surprises cette année puisque le jeu en monde ouvert Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier sur Nintendo Switch.

Source : Bleeding Cool