Pokémon : l’Open-World tant espéré est enfin annoncé.

La célèbre saga Pokémon a commencé il y a maintenant 25 ans avec les premiers jeux GameBoy Pokémon rouge et bleu. Le concept est simple, parcourir le monde, attraper les 150 pokémons existants et affronter les autres dresseurs. Depuis lors, le monde de Pokémon n’a cessé de grandir et aux nombreux jeux se sont ajoutés les produits dérivés, accessoires, séries TV, films,…

Crédit : Nintendo

« Récemment », la franchise a connu un énorme succès grâce au jeu mobile Pokémon Go, obligeant les joueurs à sortir et se regrouper dans la vie réelle pour partager leur passion. Si l’univers pouvait paraître complet, un type de jeu grandement adapté à la franchise manquait à l’appel.

Un Open-World annoncé

Pokémon Legends : Arceus a été dévoilé pour les 25 ans de la franchise. On y découvre un jeu de type Action-RPG dans un monde ouvert. Le joueur incarne un dresseur de la région de Sinnoh pendant une période féodale. L’action devrait donc prendre place à une époque antérieure aux versions Diamant et Perle.

Concernant le gameplay, on retrouve les classiques du genre A-RPG avec des roulades et des combats en temps réel ce qui marque une rupture avec le RPG classique qui consistait à affaiblir la cible dans un combat tour par tour avant de lancer une pokéball.

Dans ce jeu, le joueur aura deux façons de capturer son pokémon favori. La première, classique, consiste à lancer une pokéball contenant un compagnon qui engagera le combat instantanément afin d’affaiblir votre cible. La deuxième façon consistera en une approche furtive, accroupie dans les hautes herbes pour lancer une pokéball surprise sur le pokémon convoité. À la vue du trailer, il est fort possible que la direction et la force du vent soient également à prendre en compte dans votre approche.

Encore un peu de patience

Un nouveau type de jeu donc pour la franchise, mais qui semble être une évolution naturelle pour la série. Le titre devrait être disponible courant 2022 sur Switch.

Pour faire patienter les fans, Nintendo a annoncé la sortie de Pokémon Snap sur console pour le 30 avril de cette année. Le concept restera fidèle à la version Nintendo 64, à savoir prendre des photos des pokémons en liberté pendant votre safari à bord de Neo One.

Pour 2021, Nintendo a officialisé le remake des versions Diamant et Perle, toujours sur Switch. De quoi donc occuper la communauté le temps de la sortie du très attendu Open-World.

Source : arstechnica