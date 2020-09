Pokémon GO : vous ne pourrez bientôt plus y jouer sur certains appareils iOS et Android

Niantic vient d’annoncer que Pokémon GO ne prendra bientôt plus en charge les systèmes d’exploitation iOS 10 et 11 ainsi qu’Android 5. Les iPhone 5s et 6 vont également perdre leur compatibilité dans la prochaine mise à jour du mois d’octobre.

Crédit : Niantic, Inc.

Si vous jouez à Pokémon GO sur un smartphone ou une tablette tournant sous Android 5 ou une version antérieure, vous ne pourrez plus y jouer à partir du mois d’octobre. Il en va de même pour le système d’exploitation d’Apple, et plus particulièrement iOS 11, 10 et toutes les versions antérieures. De plus, les iPhone 5s et 6 ne seront également plus pris en charge. Pourtant, ces derniers peuvent tourner sous iOS 12.4.8. Étant donné que le jeu a déjà été téléchargé plus d’un milliard de fois, de nombreux joueurs risquent d’être concernés par cette mauvaise nouvelle.

Mettre à jour son système d’exploitation ou acheter un nouveau smartphone

Le développeur de Pokémon GO, Niantic, a effectivement annoncé que « lorsque la mise à jour de la version 0.189 sera mise en ligne à la mi-octobre, les Dresseurs utilisant les appareils concernés ne pourront plus accéder à Pokémon GO, y compris aux PokePièces accumulées ou aux objets collectés sur leurs comptes ».

Les joueurs n’ont pas vraiment le choix s’ils veulent continuer à capturer des Pokémons en se promenant dans le monde réel. Ils doivent mettre à niveau leur appareil en installant une mise à jour du système d’exploitation. Si elle n’est pas disponible, il est nécessaire d’acheter un nouveau smartphone ou tablette. Concrètement, si vous avez acheté votre appareil il y a quelques années déjà (environ avant avril 2015), vous allez devoir passer à la caisse ou abandonner votre carrière de Dresseur Pokémon et dire adieu à la Ligue de Combat GO qui est disponible depuis seulement quelques mois.

De toute façon, Pokémon GO n’est certainement pas le seul jeu qui s’apprête à mettre fin au support des anciennes versions d’iOS et d’Android. Si vous avez par exemple prévu de jouer à The Witcher : Monster Slayer qui est un RPG en réalité augmentée de CD Projekt RED prévu pour bientôt, il vous faudra également un appareil compatible.

Source : SlashGear