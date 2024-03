Hades 2 arrive, mais vous pourrez bientôt jouer au premier opus sur Netflix

Le 19 mars prochain, les abonnés Netflix iOS et iPadOS pourront découvrir Hades, un jeu indépendant primé qui a marqué l’année 2018. Ce roguelike vous propose d’incarner Zagreus, fils du dieu Hadès, dans sa quête effrénée pour atteindre le mont Olympe.

Hades débarque sur Netflix

Bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo et de mythologie grecque : l’excellent jeu indépendant Hades débarque sur Netflix Games (ou Jeux Netflix en français) le 19 mars prochain ! Disponible uniquement sur iOS et iPadOS, ce titre vous permettra de patienter avant la sortie en accès anticipé de sa suite, Hades 2, prévue dans les prochains mois.

Hades arrive sur Jeux Netflix le 19 mars 2024

Hades se distingue par son gameplay roguelike, où chaque tentative d’évasion est unique et ponctuée de défis générés aléatoirement. Vous devrez apprendre à maîtriser vos ennemis, à utiliser vos pouvoirs divins et à tisser des liens avec les personnages fascinants qui peuplent l’univers du jeu.

Le jeu brille également par sa narration immersive et ses dialogues finement ciselés. Au fil de vos interactions avec les dieux de l’Olympe, vous découvrirez leurs secrets, leurs motivations et leurs failles humaines. Cette dimension narrative donne une profondeur unique à l’expérience de jeu et vous incite à persévérer malgré les épreuves.

L’équipe de Supergiant Games a apporté un soin particulier à l’adaptation d’Hades aux appareils mobiles. Les contrôles tactiles sont intuitifs et fluides, et l’interface a été repensée pour offrir une expérience optimale sur petit écran. Si plus de 99 % des utilisateurs de Netflix n’ont jamais essayé un seul jeu sur la plateforme, c’est peut-être le moment de s’y mettre.

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-enregistrer pour le jeu, ou suivre ces étapes simples dès sa sortie le 19 mars :

Téléchargez l’application Netflix sur votre iPhone ou iPad. Ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte. Appuyez sur la loupe en haut à droite de l’écran. Tapez “Hades” dans la barre de recherche. Sélectionnez “Hades”. Appuyez sur “Obtenir le jeu”.

Une fenêtre contextuelle de l’App Store d’Apple vous demandera confirmation pour télécharger le jeu. Une fois validée, le téléchargement de Hades débutera sur votre appareil.

La sortie d’Hades sur Netflix Games tombe à point nommé, quelques mois avant la sortie en accès anticipé de sa suite, Hades 2 (qui arrive en 2024). Cette nouvelle aventure promet de s’appuyer sur les forces du premier opus tout en proposant de nouvelles mécaniques de jeu et un univers encore plus riche.