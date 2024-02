Final Fantasy 7 Rebirth : surprise, vous pourrez jouer plus tôt que prévu grâce à la démo

FF7 Rebirth aura bientôt droit à un State of Play dédié avant son lancement sur PS5. À cette occasion, Square Enix pourrait publier une démo du jeu avec un petit cadeau à récupérer pour les joueurs qui se procureront la version complète le 29 février.

Final Fantasy 7 Rebirth fait sans aucun doute partie des jeux les plus attendus de 2024. La bonne nouvelle, c’est qu’il arrive dès le 29 février prochain sur PS5, soit près de quatre ans après la sortie de FF7 Remake, dont il est la suite directe.

Les joueurs qui ont précommandé le titre auront peut-être la chance de recevoir le RPG un petit peu en avance, comme c’est parfois le cas. Cependant, vous aurez probablement une solution encore plus simple pour jouer à Final Fantasy 7 Rebirth avant sa date de lancement. Une démo du jeu pourrait bien arriver sur le PlayStation Store dans les prochains jours.

Une démo de Final Fantasy 7 Rebirth dès la semaine prochaine ?

Depuis l’an dernier, Square Enix a dévoilé plusieurs trailers de Final Fantasy 7 Rebirth. Le développeur japonais compte bien faire parler de la deuxième partie de sa trilogie de remakes jusqu’à sa sortie. Voilà pourquoi FF7 Rebirth bénéficiera d’un State of Play dédié le 7 février prochain à 00h30.

À cette occasion, une démo de Final Fantasy 7 Rebirth sur PS5 pourrait bien être dévoilée. C’est l’hypothèse du compte PlayStation Game Size, connu pour obtenir des informations sur les jeux PS5 en avance en fouillant dans la base de données du PlayStation Store.

🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH Demo



players will earn the in-game item : Kupo Charm – Survival Set https://t.co/aXhMMF5Ift pic.twitter.com/IPLVV61C16 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 1, 2024

Selon lui, les joueurs qui téléchargent la démo récupéreront un charme Kupo et un set de survie à utiliser dans la version finale. PlayStation Game Size ajoute que la progression dans la démo pourra aussi être transférée vers le jeu complet.

Cela signifie que la démo de FF7 Rebirth correspondra au début de l’aventure de Cloud et de son groupe. Même si elle ne dure qu’une poignée de minutes, elle devrait peser son poids, puisqu’il faudrait environ 145 Go d’espace libre sur le SSD de la PS5 pour installer la version complète. Celle-ci tiendra sur deux CD, comme à la bonne époque de la PS1 (FF7 tenait sur trois disques, FF8 et 9 sur quatre disques).

Rappelons qu’une démo de FF7 Remake avait aussi vu le jour le 2 mars 2020, soit un peu plus d’un mois avant le lancement du JRPG sur PS4. Bien sûr, il faudra attendre le State of Play pour découvrir si Square Enix va réellement faire un « shadow drop » de la démo de FF7 Rebirth, c’est-à-dire annoncer sa disponibilité immédiate.