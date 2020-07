Pokémon : record battu, une carte vendue 230 000 $

Crédit : ZenMarket

Pokémon est une licence japonaise intemporelle. Les générations récentes la connaissent principalement sous la forme de jeux vidéo. Le plus récent est Pokémon Épée et Bouclier sorti fin 2019 sur la Nintendo Switch. À ce sujet, le studio Gamefreak a sorti au début de l’année deux DLC qui ajoutent 200 nouveaux Pokémons à l’aventure. D’ailleurs, Pokémon Épée et Bouclier fait partie de notre sélection des meilleurs jeux de l’année 2020 pour la Switch. On ne peut pas parler des jeux de la licence japonaise sans évoquer le fameux Pokémon Go, le jeu mobile multijoueur de réalité augmentée qui permet de capturer les Pokémons dans le monde réel.

De plus, la série télévisée Pokémon qui a débuté en 1999 en France est toujours en cours de diffusion plus de vingt ans après. Les produits dérivés de la licence sont quant à eux innombrables. Commercialisé dès 1996, le jeu de cartes à collectionner (JCC) Pokémon a marqué les différentes générations tout en prenant de la valeur.

Les cartes Pokémon se vendent souvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars

Bien entendu, plus les cartes Pokémon sont rares et prisées, plus elles sont chères. En 2018, un passionné avait acheté une carte « entraîneur n°3 » pour 60 000 $. Malheureusement pour lui, elle s’est perdue dans le courrier l’été dernier et il ne l’a toujours pas retrouvée.

En octobre de l’année dernière, une carte très rare du nom de « Pikachu Illustrator » a battu tous les records en se vendant aux enchères pour la somme de 195 000 $. Les collectionneurs sont prêts à tout pour mettre la main sur les cartes Pokémon les plus rares du monde entier. Néanmoins, une nouvelle vente vient d’écraser ce record. Un passionné américain vient d’acheter aux enchères une autre « Pikachu Illustrator » en très bonne condition pour 230 000 $.

Les cartes « Pikachu Illustrator » sont les plus rares du jeu de cartes à collectionner. En effet, seulement 39 ont été fabriquées dans le monde. Elles ne pouvaient pas non plus s’acheter dans les packs traditionnels. Les 39 cartes avaient été données en récompense aux gagnants d’une compétition de bande dessinée en 1998. S’il reste encore des cartes de ce type qui sont en très bon état, leur prix va probablement continuer d’augmenter.

Des joueurs d’Animal Crossing recréent Pokémon Or et Argent dans New Horizons

Source : CNET