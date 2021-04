Pourquoi John Walker a réellement abandonné son bouclier Captain America ?

Entre le MCU et les bandes-dessinées, de nombreuses similitudes jalonnent le parcours de Walker et nous permettent de mieux comprendre comment et pourquoi ce dernier a abandonné son bouclier.

Avec Falcon et Le Soldat de l’Hiver, Walker connait un parcours pour le moins chaotique. D’abord porté aux nues et présenté comme un véritable héros, le jeune homme paie désormais au prix fort ses mauvaises décisions. Depuis qu’il a assassiné publiquement un homme, il est condamné et voit sa vie s’écrouler pour de bon. Si cet aspect de l’arc narratif respecte plutôt bien son comic source, la série prend cependant quelques libertés avec la psychologie même du personnage.

La vérité derrière la fin de l’ère Walker – Crédit : Marvel Studios

En comparant les deux sources, il est cependant plus facile de comprendre les choix de Walker et pourquoi il finit par abandonner son bouclier Captain America.

Le point sur Walker

Dans la bande-dessinée, Walker est d’abord présenté comme un ex-membre de l’armée américaine. Cette expérience lui permet d’endosser sans difficulté le rôle de « Super-Patriot ». Pourtant, la série va plus loin en lui collant une étiquette de héros de guerre. Dans le comic source, c’est son frère Mike qui porte ce titre. En quittant l’armée, Walker croise la route d’un homme mystérieux et subi un processus le dotant de supers-pouvoirs. Le gouvernement décide de lui donner une chance, alors que Rogers vient de rendre les armes pour passer le flambeau.

En acceptant cette mission, Walker se révèle être diamétralement opposé à son prédécesseur. Il se montre bien plus dur et violent, et laisse souvent ses émotions prendre le contrôle sur sa raison. Mais tout bascule, lorsque deux anciens partenaires révèlent sa véritable identité dans le numéro 341 du Captain America signé Gruenwald et Dwyer.

Lors de sa première mission en tant que Captain America, Walker est confronté à un groupe dangereux et haineux, les Watchdogs. Mais lorsque ces derniers apprennent sa véritable identité, ils assassinent ses parents pour se venger. John est inconsolable et finit par tuer une douzaine de ses adversaires. Ce simple geste lui vaut d’être privé de son titre de Captain America.

La série Falcon voit John demander à Steve de reprendre sa place pour éviter l’arrivée d’une nouvelle tête derrière le bouclier de Captain America. Affublé d’une nouvelle identité, il cherche désormais la voie de la rédemption.

