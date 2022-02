Pourquoi le bouclier de Captain America est-il rond ?

Le bouclier de Captain America, une arme redoutable – Crédit : Marvel Studios

L’arme iconique du super-héros est toujours d’actualité dans le MCU. Falcon et le Soldat de l’Hiver a d’ailleurs inauguré un nouveau bouclier pour Captain America. Comme ses prédécesseurs, celui-ci a une forme ronde. Toujours est-il que le bouclier du Cap avait à l’origine une toute autre allure. Le super-héros avait fait ses premiers pas dans Captain America Comics en 1940. À l’époque, il était équipé d’un bouclier triangulaire d’inspiration médiévale, ayant une forme similaire aux boucliers des chevaliers.

Problème, cela ne plaisait pas du tout à MLJ Comics qui avait lancé en début d’année un super-héros patriotique nommé The Shield (le bouclier en français). Celui-ci est notamment affublé d’une combinaison qui a effectivement beaucoup inspiré les créateurs de Captain America. En guise de haut, The Shield bénéficie d’un bouclier triangulaire composé d’étoiles et de bandes, une référence directe au drapeau américain. Pour éviter des problèmes judiciaires, Simon, Kirby et Goodman décident finalement de rendre le bouclier de Captain America rond.

Les origines du bouclier de Captain America dans les comics

Voilà pourquoi Captain America a un bouclier circulaire. Mais qu’est-ce nous apprennent les BD à ce sujet ? Les explications divergent dans les différents comics. Dans Captain America #303 (paru en 1968), le métallurgiste Myron MacLain confie avoir créé le bouclier en mettant au point au point un alliage de vibranium – mis à sa disposition par le gouvernement américain. Il précise avoir versé son mélange au creux d’un moule en forme de disque, dans un souci de praticité pour son expérience qui s’est donc avérée plus que concluante.

Dans Rise of the Black Panther (2018), on apprend que l’échantillon de vibranium avait été offert à Captain America par le Wakanda pour le remercier de son aide contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les BD Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers (2010) précisent que Cap se lie d’amitié avec le grand-père de T’Challa sur le front. Son bouclier est néanmoins détruit à l’issue d’un combat. Black Panther offre alors un bouclier rond en vibranium à Captain America qui le refuse. Il indique toutefois que cela l’a inspiré pour mettre au point un nouveau bouclier. Sous l’impulsion de Nick Fury, il dérobe alors un échantillon de vibranium, ce dernier permettant de fabriquer le fameux bouclier circulaire.

Pour mémoire, Chris Evans ne campera plus jamais le rôle de Captain America dans le MCU. C’est désormais Sam Wilson (incarné par Anthony Mackie) qui a pris la relève dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Source : CBR