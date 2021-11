Pourquoi le frère de Thanos a une apparence humaine ?

Deux Éternels, deux frères – Crédit : Marvel Comics

Pendant près de dix ans, l’ombre de Thanos planait sur le Marvel Cinematic Universe. Un Titan fou terrassé lors d’un combat contre les Avengers dans Endgame (avec une version rétrogaming très jolie). Mais le vilain appartient à une grande famille, lui-même père. Parmi ses proches, on trouve Eros, plus communément appelé Starfox. Les frères se retrouvent parfois mais restent ennemis. Une question subsiste tout de même à son propos. Pourquoi Starfox ressemble à un être humain contrairement à Thanos et sa peau violette, sa grande taille ? Retour sur les origines et les contours d’un nouveau venu du Marvel Cinematic Universe.

Attention, les lignes à suivre révèlent des éléments du film Les Éternels

Des origines retravaillées par Marvel

Les Éternels est au cinéma depuis le 3 novembre. Un long-métrage dirigé par Chloé Zhao, cinéaste oscarisée (vous pouvez retrouver son film The Rider sur Disney+). Et dans la scène post-générique, on découvre Starfox, joué par le musicien Harry Styles des One Direction, désormais acteur. Mais contrairement à son frère Thanos, le personnage arbore une apparence humaine. Rappelons que le héros appartient à une race immortelle d’être cosmiques existante depuis des millions d’années, les Éternels. Ces derniers interfèrent rarement avec les événements frappant les Avengers, même lors du combat contre le Titan fou.

Lorsque Thanos et Starfox (Eros) apparaissent pour la première fois en 1973, ce ne sont pas des Éternels. Leur histoire vient de la mythologie grecque : les noms renvoient à Thanatos et Eros. Plus tard, les frères deviennent des Éternels nés des parents A’lars et Sui-San. Mais le Titan fou a eu rapidement besoin d’un gros changement pour le différencier de Starfox. Marvel met en place des sous-espèces dont les Déviants. Thanos est l’un d’eux, d’où sa peau violette, l’un des syndromes. Starfox ne possède pas la même mutation : il ressemble aux autres Éternels.

Thanos est bien un Éternels

Thanos est un Déviant – Crédit : Marvel Studios

Starfox (et les autres Éternels) descendent de l’Homo sapiens, comme les humains, d’où leur apparence. Le syndrome du Déviant de Thanos le rapproche des Skrulls comme les creux sur son visage. Mais le Titan fou partage les mêmes capacités que les Éternels, d’où son énorme puissance. Histoire de mettre fin aux problèmes de compréhension, Marvel Comics clarifie la situation dans Eternals #6. On apprend également que Thanos, Starfox et les principaux Éternels sont les cousins germains de Thena… jouée par Angelina Jolie à l’écran !

