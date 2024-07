Préparez vos vacances avec Aqara : jusqu’à -30% sur les capteurs et sonnettes intelligentes

Avec l’été qui approche et l’envie de profiter de la belle saison en toute sérénité, Aqara propose des promotions irrésistibles sur ses produits phares. C’est l’occasion de sécuriser et d’optimiser votre maison avec jusqu’à -30% sur la Video Doorbell G4, le Presence Sensor FP2 ou encore la sonnette intelligente U200.

Alors que l’été se profile à l’horizon, nombreux sont ceux qui préparent leurs vacances ou envisagent de passer plus de temps à l’extérieur. C’est également une période propice pour penser à améliorer la sécurité et le confort de sa maison. En effet, que vous partiez en vacances ou que vous restiez chez vous, savoir que votre domicile est bien protégé offre une tranquillité d’esprit inestimable. Aqara, reconnu pour ses solutions domotiques innovantes, propose justement des promotions alléchantes pour équiper votre maison intelligente à des prix défiant toute concurrence.

En ce moment chez Aqara, vous pouvez en effet profiter de promotions exceptionnelles sur plusieurs de ses produits les plus populaires :

-30% sur la Video Doorbell G4 à 90,99€ au lieu de 129,99€

-30% sur la Presence Sensor FP2 à 58,09€ au lieu de 82,99€

-20% sur la Serrure intelligente U200 à 215,99€ au lieu de 269,99€

Le sonnette Vidéo G4 d’Aqara : une sécurité renforcée avec une touche d’intelligence

Découvrir la Vidéo Doorbell G4 d’Aqara à -30%

La Video Doorbell G4 d’Aqara n’est pas une simple sonnette vidéo. C’est un véritable gardien de votre entrée, capable de distinguer les visages grâce à une reconnaissance faciale locale avancée. Cette fonctionnalité permet non seulement d’identifier les membres de votre famille, mais aussi de déclencher des scénarios d’accueil personnalisés, apportant ainsi une touche de modernité et de convivialité à votre domicile. Imaginez rentrer chez vous et que votre maison s’illumine dès que vous franchissez le seuil, grâce à cette technologie intelligente.

De plus, la Video Doorbell G4 assure une surveillance constante avec une qualité d’image impeccable, grâce à son capteur 1080p et sa vision nocturne infrarouge. Vous n’avez plus à vous inquiéter des zones d’ombre ou des angles morts ; cette caméra couvre une large zone avec une précision impressionnante. Sa compatibilité avec divers écosystèmes domotiques, tels qu’Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa, garantit une intégration fluide dans votre configuration existante, rendant votre maison encore plus intelligente et interconnectée.

L’un des grands avantages de la Video Doorbell G4 réside dans ses options d’alimentation duales. Vous pouvez choisir de l’alimenter avec un pack de six piles, offrant jusqu’à quatre mois d’autonomie, ou de la raccorder à un transformateur AC/DC, les piles servant alors de solution de secours en cas de coupure de courant. Cette flexibilité d’installation permet de s’adapter à toutes les configurations domestiques, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit sans compromis.

Tout savoir sur la Video Doorbell G4 d’Aqara

Le Presence Sensor FP2 : une détection précise et fiable

Découvrir le Présence Sensor FP2 d’Aqara à -30%

Le Presence Sensor FP2 d’Aqara va bien au-delà des capteurs de mouvement traditionnels. Utilisant la technologie radar millimétrique, ce dispositif est capable de détecter les mouvements les plus subtils avec une précision extraordinaire. Que vous soyez assis, endormi ou que vous bougiez légèrement, le FP2 vous assure une détection fiable sans générer de fausses alertes. Cette capacité à percevoir les moindres mouvements fait de ce capteur un outil idéal pour assurer la sécurité et le confort de votre foyer.

En outre, le FP2 peut surveiller une pièce jusqu’à 40 m², divisée en zones distinctes. Chaque zone peut déclencher des automatisations spécifiques, offrant ainsi une personnalisation poussée de votre environnement domestique. Par exemple, vous pouvez programmer l’éclairage pour qu’il s’ajuste en fonction de votre position dans la pièce, garantissant ainsi un confort optimal tout en économisant de l’énergie.

Le Presence Sensor FP2 n’est pas seulement précis, il est aussi extrêmement polyvalent. Il peut détecter jusqu’à cinq personnes simultanément, ce qui le rend parfait pour les foyers occupés. Son design flexible avec un port USB-C récessif et un support magnétique ajustable permet de le placer discrètement au plafond ou sur un mur, en fonction de vos besoins spécifiques. De plus, il intègre un capteur de lumière, ajoutant une couche supplémentaire de contrôle pour vos automatisations d’éclairage.

Sa compatibilité avec plusieurs écosystèmes, notamment HomeKit, Amazon Alexa, Google Home et autres, facilite son intégration dans votre maison connectée, sans nécessiter de hub Aqara. Vous pouvez ainsi tirer parti de toutes ses fonctionnalités avancées directement via vos systèmes domotiques existants.

Tout savoir sur le Presence Senso FP2 d’Aqara

La Smart Lock U200 : sécurité et confort au bout des doigts

Découvrir la Smart Lock U200 à -20%

La serrure intelligente U200 d’Aqara est l’alliée idéale pour une maison connectée et sécurisée. Compatible avec les plateformes majeures comme Apple Home, Google Home et Amazon Alexa, elle s’intègre facilement dans votre écosystème domotique. La U200 propose diverses méthodes de déverrouillage : clé Apple Home, empreinte digitale, code, NFC, et même via l’application Aqara Home.

Elle se distingue par son mode silencieux et son verrouillage automatique, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire. La batterie rechargeable assure jusqu’à 6 mois d’autonomie, et l’installation est simple, sans besoin de percer ou visser. De plus, la U200 résiste aux conditions extrêmes et garantit une sécurité optimale grâce à des fonctions avancées comme l’alerte de sabotage et le cryptage AES. Avec Aqara U200, combinez confort, sécurité et innovation.

Tout savoir sur la Smart Lock U200 à -20%

Cet été, ne laissez pas passer les promotions exceptionnelles d’Aqara pour sécuriser et optimiser votre maison intelligente. Avec des réductions de 30% sur la Video Doorbell G4 et le Presence Sensor FP2, c’est le moment idéal pour investir dans des technologies de pointe qui simplifieront et sécuriseront votre quotidien. Profitez de cette opportunité pour transformer votre domicile en un espace connecté, sûr et confortable, prêt à affronter les joies et les défis de la belle saison.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Aqara.