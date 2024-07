Aqara fait fondre les prix avec jusqu’à -30% sur la Camera Hub G3 et le Thermostat E1

Profitez des réductions estivales chez Aqara pour équiper votre maison avec la Camera Hub G3 à -30% et le Radiator Thermostat E1 à -25%. Une opportunité idéale pour améliorer votre confort et renforcer la sécurité de votre domicile.

Avec l’été qui approche à grands pas, c’est l’occasion idéale de repenser la gestion et la sécurité de votre maison. Que vous partiez en vacances ou que vous passiez du temps chez vous, disposer d’un thermostat intelligent ou d’une caméra de surveillance performante peut transformer votre quotidien. Un thermostat intelligent vous permet de gérer efficacement la température de votre maison, assurant ainsi un confort optimal tout en économisant de l’énergie. De même, une caméra intelligente renforce la sécurité de votre domicile, vous offrant une tranquillité d’esprit inégalée.

Et bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent mettre à jour leur maison et plonger dans la maison intelligente : Aqara propose en ce moment des promotions incroyables sur deux de ses produits phares. La Camera Hub G3 est actuellement disponible à -30%, soit à 76,99€ au lieu de 109,99€, et le Radiator Thermostat E1 bénéficie d’une réduction de -25%, passant ainsi à 44,99€ au lieu de 59,99€. Deux offres exceptionnelles qui rendent l’investissement dans des technologies de pointe encore plus accessible.

La Camera Hub G3 : une surveillance intelligente et complète

Découvrir la Camera Hub G3 d’Aqara à -30%

Avec la Camera Hub G3 d’Aqara, vous ne profitez pas d’une simple caméra de surveillance, mais d’un véritable allié intelligent pour votre quotidien. Équipée d’une technologie de reconnaissance faciale alimentée par l’IA, elle est capable d’identifier les visages, les gestes et même les animaux domestiques, vous permettant ainsi de recevoir des notifications précises et de configurer des automatisations personnalisées. Grâce à son capteur haute résolution de 2304 x 1296 pixels, la Camera Hub G3 offre une qualité d’image cristalline, capturant chaque détail avec une clarté impressionnante.

La Camera Hub G3 se distingue également par sa capacité à pivoter à 360 degrés, éliminant ainsi les angles morts et assurant une couverture complète de votre espace. Son port Type-C moderne permet une sortie vidéo en haute définition, et son contrôleur infrarouge intégré peut rendre intelligents vos appareils compatibles IR existants, même en cas de coupure internet. En outre, la caméra fonctionne comme un hub Zigbee 3.0 intégré, capable de connecter jusqu’à 128 dispositifs Aqara, facilitant ainsi la gestion de votre maison intelligente.

En termes de compatibilité, la Camera Hub G3 s’intègre parfaitement avec divers écosystèmes domotiques, y compris HomeKit Secure Video, Amazon Alexa et Google Home. Cela signifie que vous pouvez contrôler et surveiller votre maison depuis n’importe quel appareil compatible, ajoutant une couche supplémentaire de commodité et de sécurité.

Tout savoir sur la Camera Hub G3 d’Aqara

Le Radiator Thermostat E1 : un contrôle de chauffage intelligent et économique

Découvrir le Thermostat E1 d’Aqara à -25%

Le Radiator Thermostat E1 d’Aqara est conçu pour offrir une expérience de chauffage plus confortable et économe en énergie. Grâce à son protocole Zigbee 3.0, ce thermostat intelligent assure une communication rapide et stable avec vos autres dispositifs domotiques, et il est également prêt pour le futur avec le support prévu pour Matter. Doté d’un écran rétroéclairé coloré, il offre une excellente lisibilité et une interface utilisateur intuitive.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Thermostat E1 est sa capacité à recevoir des lectures de température externes depuis des capteurs Aqara connectés, garantissant ainsi une régulation précise de la température dans toute la pièce, et pas seulement autour du radiateur. De plus, grâce à la technologie de géorepérage, le thermostat peut démarrer le chauffage avant votre arrivée, assurant ainsi une maison chaleureuse sans gaspillage d’énergie.

Le Thermostat E1 permet également de configurer des horaires intelligents, ajustant automatiquement la température selon les périodes de la journée, comme des réglages différents pour le jour et la nuit. Il peut synchroniser plusieurs radiateurs dans une même pièce pour une efficacité maximale et dispose d’une fonction de détection d’ouverture de porte et de fenêtre, qui coupe automatiquement le chauffage pour éviter les pertes de chaleur inutiles.

Avec une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à un an, le Thermostat E1 est non seulement pratique mais aussi très économique. Son installation est simple et rapide grâce aux adaptateurs inclus, le rendant compatible avec la plupart des vannes de radiateur standards.

Tout savoir sur le Thermostat E1 d’Aqara

Avec la Camera Hub G3 à -30% et le Radiator Thermostat E1 à -25%, c’est le moment idéal pour investir dans des technologies intelligentes qui simplifieront votre quotidien. Profitez de cette occasion pour moderniser votre maison, économiser de l’énergie et bénéficier d’une tranquillité d’esprit sans pareil.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Aqara.