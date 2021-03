Préparez-vous, Amazon va restocker des PS5 le 18 mars

L’année 2021 a commencé péniblement pour le monde du jeu vidéo et du pc. Que ce soit les cartes graphiques, les processeurs, les consoles, les difficultés d’approvisionnement sont partout. Et la situation risque de perdurer encore un peu. En effet, vos chances d’obtenir une console de dernière génération en 2021 sont très minces.

Crédit : Amazon et Sony

Mais dans ce ciel gris et triste pour les joueurs passionnés qui n’ont pas encore eu la chance d’acheter leur Graal, une lueur d’espoir traverse les nuages. Amazon a annoncé un restock conséquent de PS5 pour le 18 mars sur son site US mais livrable en France. Selon le distributeur, on parlerait d’environ 50 000 unités.

Le mystère perdure

Si Amazon a annoncé la date, il n’y a pour l’instant aucune information d’heure de sortie. Un choix délibéré du fabricant pour éviter la prise d’assaut du site à l’heure H par des bots. En effet, même si le stock peut paraître important, il devrait disparaître extrêmement rapidement vu la difficulté d’approvisionnement.

La société n’a pas annoncé non plus les modalités de la mise en ligne du stock. Si beaucoup de revendeurs décident de restocker par vagues successives, le distributeur pourrait aussi mettre en ligne l’ensemble de son stock en une fois. N’hésitez donc pas à surveiller le site même si vous ratez la « première vague ».

Si vous n’avez pas eu la chance de recevoir un mail de Sony pour réserver une console, il ne vous restera plus qu’à être dans les plus rapides sur Amazon pour l’obtenir.

Comment maximiser vos chances ?

Une chose est sûre, des Playstations, il n’y en aura pas pour tout le monde et il y aura forcément des déçus. Dans ce genre de vente, quelques secondes peuvent faire toute la différence. Voici donc quelques conseils pour augmenter vos chances de succès le jour J.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas à la maison, pensez à installer l’application Boutique Amazon sur votre mobile, car les stocks ne survivront pas le temps que vous rentriez. Au contraire, si vous êtes devant votre pc, vous pouvez opter pour une extension permettant d’actualiser la page toutes les X secondes. De nombreuses extensions de ce type existent sur les stores des différents navigateurs. Si ce n’est pas le cas, il reste la possibilité d’utiliser un petit script AutoHotKey qui se chargera de faire des F5 à votre place.

Afin de gagner quelques précieuses secondes, il est également possible de bien compléter votre profil. Pensez donc à vérifier vos informations de paiement et votre adresse de livraison. Une fois connecté au site, il ne vous restera plus qu’à procéder à un achat rapide qui de validera instantanément en vous donnant une longueur d’avance sur vos concurrents.

Une fois la commande validée et reçue, il ne vous restera plus qu’à profiter en prenant soin de ne pas faire comme cet enfant qui a violemment détruit le port HDMI de sa console.

Source : androidcentrale