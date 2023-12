PS5 : un transporteur d’Amazon arrêté pour avoir volé des centaines de consoles

Des centaines de PS5 retrouvées © Police Nationale / DDSP78

Un transporteur de 28 ans, qui travaillait pour le compte d’Amazon, a été interpellé mercredi 20 décembre 2023 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en possession de centaines de consoles de jeu PS5, qu’il avait dérobées. Son complice, qui se présentait comme son cousin, a également été arrêté. Le préjudice est estimé à 100 000 euros.

Un transporteur d’Amazon arrêté pour le vol de centaines de PS5 à Vélizy-Villacoublay

L’affaire a été révélée par la police, qui a été alertée par les responsables de la sécurité d’Amazon. Ces derniers avaient constaté la disparition de nombreux colis, provenant de la plateforme de Réau (Seine-et-Marne), depuis le début du mois de décembre. Mercredi, ils ont découvert des cartons vides et éventrés dans un coin de l’entrepôt de Vélizy-Villacoublay, ce qui a déclenché l’intervention de la brigade anticriminalité.

Les policiers ont rapidement identifié et arrêté le principal suspect, un transporteur sous-traitant d’Amazon, qui était sur le point de repartir avec son camion. En fouillant la cabine du véhicule, ils ont trouvé des consoles PS5 neuves, ainsi que d’autres objets, pour une valeur de 30 000 euros.

Ils ont ensuite perquisitionné le domicile du transporteur, à Grigny (Essonne), où ils ont saisi une centaine de consoles supplémentaires, ainsi que des parfums, des aspirateurs, des ordinateurs, des écrans et même une tronçonneuse. Aucun justificatif d’achat n’a été fourni par le transporteur, qui reconnaît les faits.

Un second homme, âgé de 28 ans lui aussi, a été appréhendé. Il s’agit du cousin du transporteur, qui l’aidait dans ses vols. Les deux hommes, de nationalité tunisienne, étaient sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le transporteur n’avait pas non plus le permis de conduire. On ignore encore comment ils écoulait la marchandise volée.

Les deux suspects ont été déférés vendredi soir, en vue d’une comparution immédiate. Ils risquent une peine de prison et une amende pour vol en bande organisée. Ils devront aussi répondre de leur situation irrégulière sur le sol français. En pleine période de fêtes, faites aussi attention aux arnaques aux colis qui se multiplient.

Source : DDSP78