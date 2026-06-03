Test Mova P70 Pro Ultra : un robot aspirateur efficace malgré quelques faiblesses

Arrivé sur le marché au mois d’avril dernier, le P70 Pro Ultra est l’un des nouveaux produit phare de Mova en matière de robots aspirateurs. Voici le résultat de notre test après un mois d’utilisation.

8/10 Mova P70 Pro Ultra 539.10€ Voir le verdict L’autonettoyage efficace et discret

L’aspiration puissante

L’évitement des obstacles

Présence d’un distributeur de produit nettoyant

Identification des tapis Des zones sont parfois oubliées lors du nettoyage

Traitement des bordures imparfait

L’application confuse

Puissance d’aspiration de 30 000 Pa, pression de 12 newtons sur le sol pour plus d’efficacité, eau chauffée à 100°… le Mova P70 Pro Ultra affiche des caractéristiques qui étaient réservées au haut de gamme il n’y a pas si longtemps.

Aujourd’hui, ce niveau de caractéristiques gagne des robots aspirateurs un peu moins chers dont profite le Mova P70 Pro Ultra. Les dernières innovations restent réservées aux modèles les plus onéreux dépassant les 1000€. Alors faut-il investir dans ce le Mova P70 Pro Ultra ? La réponse en détail dans notre test.

💰 Prix et disponibilité

Le Mova P70 Pro Ultra est proposé à 699 € sur le site du fabricant, mais également chez la plupart des enseignes habituelles (Amazon, Darty, Boulanger…). Au moment où nous écrivons ces lignes, le meilleur tarif se trouve actuellement sur Amazon, à 599 €.

Voir l’offre sur Amazon

Comme souvent avec ce type de produit, il peut être intéressant de guetter les promotions, notamment celles prévues pendant l’événement Amazon Prime Day, qui devrait se tenir du 23 au 26 juin prochain.

Le Mova P70 Pro Ultra est livré avec un flacon de produit nettoyant non moussant. Il est possible d’en acheter sur le site pour 15€ le litre ce qui est plutôt moins cher que la concurrence. Cela reste un peu plus cher qu’un produit acheté en supermarché, mais avec le système de distributeur automatique, on a tendance à moins consommer.

Concernant les accessoires à remplacer annuellement, vous trouverez moins cher sur Amazon que sur le site du fabricant. Ainsi un kit permettant de changer serpillères, filtres, sacs poussière et brosse se trouve pour moins de 25€ alors qu’il est facturé 40€ sur le site de Mova avec moins d’éléments.

⚙️ Caractéristiques

Les caractéristiques sont assez classiques pour ce type de produit dans cette gamme de prix.

Dimensions du robot aspirateur : 350 × 350 × 103,8 mm

Dimensions de la station : 420 × 458 × 470 mm

Aspiration maximale : 30 000 Pa

Hauteur de franchissement d’obstacles : 22 mm

Rotation de la serpillère : 260 tr/min

Serpillère extensible : oui

Remplissage automatique de produit nettoyant : oui

Capacité du bac à poussière : mL

Capacité du réservoir d’eau propre/sale : 4 L / 3,5 L

Capacité de la batterie : 5 200 mAh

Assistant vocal : Assistant Google et Alexa

Surface max : 220 m2

Garantie : 3 ans

🎩 Design

Le Mova P70 Pro Ultra affiche un design classique et de bon goût. Le bloc blanc laqué se fond très bien sur un mur blanc et seule la paroi qui dissimule le sac et le distributeur de produit nettoyant est argentée.

L’aspirateur embarque un lidar en tourelle sur sa partie supérieure ainsi que plusieurs caméras assistées par intelligence artificielle à l’avant. Le système de nettoyage repose sur deux serpillères rotatives dédiées au lavage (dont l’une peut se déporter latéralement), une brosse centrale pour l’aspiration et une brossette latérale destinée à ramener les poussières vers la bouche d’aspiration. Cette dernière s’étend légèrement lors du passage le long des murs afin d’améliorer le nettoyage des bordures.

🗺️ Cartographie et navigation

En moins de 10 minutes, le Mova P70 Pro Ultra va cartographier l’appartement et proposer une carte tout à fait convaincante. Il va de lui-même identifier avec exactitude certains meubles (canapé, table à manger, lit…), idem pour les tapis. En revanche, il va placer un lit dans la salle de bain… c’est sans conséquence pour le nettoyage mais c’est un peu surprenant.

Vous pouvez bien sûr ajouter des informations à la main si certains éléments manquent à l’appel.

Au cours des nettoyages, les tapis seront toujours bien identifiés et les serpillères se soulèveront automatiquement pour éviter de les mouiller. En revanche il n’a pas su identifier tout seul la nature des sols. Ainsi la cuisine étant ouverte sur le salon, il a considéré que c’était une seule pièce sans identifier le changement de sol pourtant marqué par le passage d’un parquet clair à du carrelage noir. Ce problème peut être réglé en créant une cloison virtuelle sur la carte.

De même lors du premier nettoyage le dressing a été ignoré, sans que l’on sache vraiment comment faire pour corriger le problème. Mais dès le 2e passage l’erreur ne s’est pas reproduite. Un événement similaire s’est produit lors du nettoyage de la cuisine dont le centre a été ignoré lors du premier passage. Il semble donc que le Mova P70 Ultra ait besoin de temps pour proposer une couverture complète de toutes les surfaces.

Mais régulièrement des petites zones sont oubliées. Parfois il ne s’agit que de lignes d’un centimètre mais c’est particulièrement visible sur le carrelage noir, parfait pour faire des tests.

Une petite zone a été ignorée par le Mova P70 Pro Ultra.

💨 Aspiration et lavage

L’aspiration est l’un des points forts de ce Mova. Les 30 000 Pascals sont venus à bout sans problème des coquillettes et de la pièce d’un centime semées sur le chemin. Nous avons effectué la plupart des tests en mode aspiration « Intense ». Il n’est pas forcément évident de mesurer la différence entre les différents modes (4 au total de silencieux à Max) mais étant donné que même en mode Intense l’autonomie est largement suffisante, pourquoi s’en priver.

Le lavage est correct mais certaines traces de serpillères apparaissent à la fin. C’est léger mais cela veut dire que le résultat n’est pas impeccable. De même, les taches séchées résisteront au lavage mais aucun modèle testé n’y est parvenu jusqu’à présent, donc on ne lui en voudra pas.

Le Mova P70 Pro Ultra est équipé d’un distributeur de produit, ce qui fait encore une chose de moins à penser. Le produit ne sent absolument rien et c’est surement une bonne nouvelle (pas de substance chimique superflue), mais une petite « odeur de propre » quand tout est fini c’est agréable.

🤷‍♂️ Bordures

Éternel point faible des robots aspirateurs comme des robots tondeuses, les bordures et les angles ne sont toujours pas parfaitement traités. La serpillère latérale qui se déploie permet effectivement d’atteindre certaines zones notamment sous les meubles.

La brossette latérale joue aussi ce rôle de rabatteuse de poussière vers le centre, mais dans les faits c’est un peu la loterie. Selon l’angle d’attaque les débris seront propulsés mais pas toujours où on le souhaite. Comme notre test de farine l’atteste, malgré le passage du Mova P70 Pro Ultra, la farine n’a pas disparu après son passage. Mais là encore aucun modèle n’a vraiment trouvé la martingale pour assurer un nettoyage optimal des bordures.

🐫 Obstacles

Rien à dire, il évite tout ce qu’on lui a présenté, s’avère délicat avec les meubles et les murs et franchit sans problème les barres de seuil. De plus, on constate que passage après passage, il s’améliore. Ainsi, pour aller accomplir sa mission cuisine, il peut (ou pas) passer sous la table et affronter la forêt de pieds de chaises ce qui peut s’avérer laborieux. Mais, au bout de quelques passages, il optimise son trajet et contourne même parfois la table.

📱 Application

L’application n’est pas vraiment ergonomique et, comme souvent avec les produits qui viennent de Chine, les termes sont confus et les phrases alambiquées. Certaines méritent une relecture attentive pour comprendre de quoi il peut bien s’agir.

Par exemple, l’explication fournie pour le mode « Nettoyage de tapis intensif » est que « Le robot réduira sa vitesse et nettoiera les tapis dans les sens horizontal et vertical, ce qui peut rendre le nettoyage légèrement moins efficace ». Comment un mode intensif peut être moins efficace, le mystère reste entier.

De même, lorsqu’il s’agit de préciser la nature du sol, le choix s’opère entre Carreaux de sol, Sol (horizontal), Sol (vertical) et Autres. On aurait préféré une option “Parquet” clairement identifiée qui permette de limiter la quantité d’eau sur cette surface.

L’application fourmille d’exemples de ce type, il serait donc temps que Mova se penche sérieusement sur le sujet et propose une interface simplifiée et plus agréable à utiliser car c’est un souci que nous avions déjà relevé lors de notre test du Mova E40 au mois de décembre dernier.

🛀 Autonettoyage

S’il est un point où le Mova P70 Pro Ultra se distingue tout particulièrement, c’est bien l’auto-nettoyage. Même après 1 mois d’utilisation régulière, une fois l’auto-nettoyage effectué, le dessous est comme neuf ou presque, et les serpillères sont parfaitement sèches.

Après 1 mois d’utilisation, le dessous du Mova P70 pro est comme neuf après l’autonettoyage.

Il faut démonter le rouleau central pour retrouver quelques cheveux enroulés aux extrémités. Mais de mémoire de testeur, il est impossible de trouver un robot aspirateur à qui cela n’arrive pas.

Le lavage des brosses est un peu bruyant pendant 2 minutes seulement, après c’est le traditionnel petit ronron du séchage des serpillères qui entre en action pendant environ 1h30 et le niveau sonore est particulièrement faible. C’est un point positif si votre robot est placé dans la pièce principale et que le bruit peut être gênant.