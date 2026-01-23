Bon plan robot aspirateur : l’ECOVACS Deebot T80 Omni passe sous la barre des 500 € chez Boulanger !

Le robot-aspirateur ECOVACS Deebot T80 Omni profite actuellement d’une belle baisse de prix chez Boulanger, avec une remise de plus de 300 € ! Une offre des plus intéressante sur un modèle complet qui vous facilitera la vie au quotidien.

Avec le Deebot T80 Omni, ECOVACS vise clairement le segment premium du nettoyage intelligent. Ce robot aspirateur laveur combine une forte puissance d’aspiration, un système de lavage par rouleau-brosse, et une station capable de gérer seule la majorité des tâches d’entretien, du lavage au séchage.

Affiché aujourd’hui à 489 € au lieu de 799 €, ce modèle devient soudainement beaucoup plus accessible. Une opportunité intéressante pour celles et ceux qui cherchent un robot complet, efficace sur tous les types de sols, et particulièrement adapté aux foyers avec animaux ou aux grandes surfaces.

Un robot aspirateur laveur très puissant conçu pour un nettoyage en profondeur

Le Deebot T80 Omni assure un nettoyage complet grâce à une puissance d’aspiration pouvant atteindre 18 000 Pa et sa capacité à s’adapter automatiquement aux sols durs comme aux tapis et moquettes. Il aspire et lave en un seul passage, avec un débit d’eau ajustable selon le niveau de salissure.

La technologie OZMO ROLLER, associée à un rouleau-brosse rotatif à 200 tr/min, permet de décoller efficacement les taches tenaces. Le système TruEdge 2.0 quant à lui améliore le nettoyage des plinthes et des angles, tandis que la technologie ZeroTangle 3.0 limite l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux.

Station OMNI : pour un entretien automatisé

La station OMNI fait clairement partie des points forts du Deebot T80. Elle prend en charge le vidage automatique de la poussière, le remplissage en eau, ainsi que le lavage du rouleau-brosse à l’eau chaude (à 70 °C), suivi d’un séchage automatique pour éviter les odeurs.

Avec ses grands réservoirs et son fonctionnement quasi autonome, l’entretien est réduit au minimum, parfois sur plusieurs semaines. Un vrai confort au quotidien pour ceux qui veulent déléguer entièrement le nettoyage des sols.

Pourquoi il faut en profiter ?

À 489 € au lieu de 799 €, le Deebot T80 Omni devient l’un des robots aspirateurs laveurs les plus intéressants de sa catégorie. Puissance, lavage efficace, station complète et gestion intelligente du nettoyage : difficile de trouver aussi complet à ce prix.

