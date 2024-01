PS Plus Extra : terminez vite ces 9 jeux, ils quittent bientôt l’abonnement !

Les abonnés du PS Plus Extra ont droit à plus de jeux, mais aussi à plus de départs. À partir du mardi 16 janvier, neuf titre ne seront plus inclus, notamment Devil May Cry 5, remplacés par d’autres jeux annoncés la semaine dernière. Ces départs ne concernent pas le Premium.

C’est la loi de l’échange équivalent. Lorsqu’un jeu arrive sur le PS Plus, un autre s’en va. Hier, PlayStation dévoilait les prochains jeux à quitter l’abonnement Extra. Pour rappel, le PlayStation Plus se divise en trois catégories :

Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99 € par an.

: 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99 € par an. Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99 € par an

: 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99 € par an Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99 € par an

Les jeux qui quittent aujourd’hui la plateforme relèvent du deuxième abonnement milieu de gamme. Celui-ci comprend plus de titres comme le Premium, mais avec un taux de renouvellement plus élevé. Ce sont pas moins de neuf titres qui s’en vont à partir de demain mardi 16 janvier du PS Plus Extra.

It Takes Two quitte le PS Plus Extra dès le mardi 16 janvier

Voici la liste des jeux qui quittent le PS Plus Extra :

Back 4 Blood : PS5, PS4

Devil May Cry 5 : PS4

Devil May Cry 5 Special Edition : PS5

It Takes Two : PS5, PS4

Jett The Far Shore : PS5, PS4

The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories : PS4

Mitsurugi Kamui Hikae : PS4

Omno : PS4

Pillars of Eternity II : PS4

Snowrunner trophies : PS5, PS4

C’est avec une grande tristesse que nous voyons ainsi partir Devil May Cry 5, que ce soit sa version originale sur PS4 ou l’édition spéciale pour PS5. Le jeu coopératif en prend aussi un coup avec le départ de Back 4 Blood, la suite spirituelle de Left 4 Dead 2, mais surtout avec celui de It Takes Two. Le jeu sorti en 2021 avait marqué les esprits pour son gameplay effréné de puzzles bien pensés.

De plus, nous savons déjà que trois autres jeux quittent le PS Plus le 5 février. Il s’agit de A Plague Tale Requiem, Evil West et Nobody Saves the World, c’est à dire les jeux arrivés début janvier pour tous les abonnés du PS Plus. Nous le rappellerons bien sûr lors de l’annonce des trois prochains titres à venir.

Le calendrier de Sony est maintenant bien rôdé. Après un mois de décembre où GTA 5 était la star du PS Plus, puis l’arrivée au début du mois de trois titres pour tous les abonnés, l’éditeur avait annoncé une flopée de nouveaux titre la semaine dernière pour les privilégiés du PS Plus Extra et Premium. La liste de ces nouveaux jeux de janvier 2024 comprend des petites perles comme Shadow Tactics : Blades of the Shogun ou le remake de Resident Evil 2.