PS Plus : ces 11 jeux quittent le catalogue, dépêchez-vous d’y jouer

Les formules Premium et Extra du PS Plus vous permettent d’accéder à un catalogue élargi de jeux vidéo. Ce dernier est en perpétuelle évolution dans le sens des arrivées mais aussi dans celui des départs. Après la disparition de Ghostwire: Tokyo et Civilization VI il y a quelques semaines, onze nouveaux titres s’apprêtent à tirer leur révérence. Vous n’avez plus que quelques heures pour en profiter à moindre coût !

PlayStation Plus Extra et Premium : la liste des 11 jeux supprimés en avril

Voici la liste des jeux qui seront supprimés du catalogue à compter du 16 avril :

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

(PS4) Bassmaster Fishing 2022 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Everspace (PS4)

(PS4) Necromunda: Underhive Wars (PS4)

(PS4) Chicken Police – Paint It RED (PS4)

(PS4) Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (PS4)

(PS4) Soul Calibur 6 (PS4)

(PS4) Fighting EX Layer (PS4)

(PS4) R-Type Final 2 (PS4)

(PS4) Reel Fishing: Road Trip Adventure (PS4)

(PS4) Dangerous Golf (PS4)

Les amateurs de jeux de combat regretteront le départ de Soul Calibur 6 même si ce dernier souffre désormais de la comparaison avec des jeux plus récents comme Tekken 8 que nous avons testé ici. Vous ne pourrez plus non plus pêcher du poisson légendaire dans la simulation Reel Fishing: Road Trip Adventure, mener des enquêtes dans Chicken Police – Paint It RED ou encore mobiliser votre esprit tactique dans Necromunda : Underhive Wars.

Pour vous consoler, vous allez pouvoir vous rabattre sur les nouvelles entrées du catalogue. En avril, Sony nous propose une sélection variée qui devrait satisfaire un nombre élargi de joueurs. On apprécie notamment la présence de Dave The Diver, un jeu indépendant qui permet d’explorer l’océan, de pêcher et de chapeauter votre propre restaurant. Voici la liste des arrivées :