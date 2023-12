PS Plus : GTA est la star du mois de décembre, voici tous les jeux ajoutés au catalogue

Attention, nouvel arrivage de jeux au catalogue du PS Plus ! GTA 5 est la star de cette fournée, coïncidant avec la dernière mise à jour de GTA Online : The Chop Shop. Mais le jeu de Rockstar n’est pas seul : voici toute la liste.

© Rockstar

Décidément, décembre est placé sous le signe de Grand Theft Auto. Au début du mois, Rockstar dévoilait la première bande-annonce de GTA 6, qui sortira 2025. Une véritable frénésie s’est alors emparée d’internet, certains ont même reproduit le trailer dans la vraie vie. Forcément, la bande-annonce de GTA 6 a pulvérisé un record historique.

Plutôt que de se morfondre à attendre le prochain opus de GTA, autant repasser une dernière fois sur le dernier épisode de la franchise. C’est précisément ce que nous propose le PS Plus ce mois-ci. Pour les rares personnes qui ne l’auraient pas encore essayé depuis sa sortie en 2013, c’est une aubaine. Si GTA 5 a rapporté autant d’argent à Take Two, c’est pour de bonnes raisons.

D’autant plus que l’arrivée de GTA 5 sur le PS Plus coïncide avec la dernière mise à jour de GTA Online : The Chop Shop. Ce contenu gratuit marque le retour de Yusuf Amir, un personnage de GTA IV : The Ballad of Gay Tony. Il vous proposera de voler les véhicules les plus convoités de Los Santos. Le DLC ajoute également de nouvelles activités, des courses et bien plus encore.

Quels jeux arrivent en décembre sur le PS Plus ?

Si décembre a marqué un départ de gros jeux du catalogue du PS Plus, Sony sait se faire pardonner. Voici la liste des nouveaux jeux ajoutés au catalogue, qui seront tous jouables à partir du 19 décembre :

PlayStation Plus Extra & Premium | Catalogue

Grand Theft Auto 5 | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

MotoGP 23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

À lire > GTA 6 : une version PS5 qui surpassera celle sur Xbox Series X ?

PlayStation Premium | Classics