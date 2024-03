PS Plus : les jeux gratuits d’avril dévoilés, une très bonne pioche

Sony vient de lever le voile sur les nouveaux jeux offerts dans le cadre du PlayStation Plus. En avril, les abonnés seront gâtés. Ils pourront récupérer Immortals of Aveum, Minecraft Legends ou encore Skul: The Hero Slayer.

En mars, Sony a proposé non pas trois mais quatre jeux gratuits aux abonnés PlayStation Plus. Outre Sifu et EA Sports F1 23, les joueurs ont pu intercepter Hello Neighbor et Destiny 2 : La Reine Sorcière. Dans la foulée, les abonnés Extra et Premium ont pu mettre la main sur huit titres dont NBA 2K24 – Edition Kobe Bryant, Resident Evil 3 ou encore Dragon Ball Z : Kakarot. Alors que mars vit ses dernières heures, Sony vient de révéler la liste des jeux offerts en avril à l’ensemble des abonnés.

Une sélection marquée notamment par la présence d’un AAA sorti l’année dernière : Immortals of Aveum. Ce jeu de tir en vue subjective qui intègre des éléments magiques vous met dans la peau de Jak. Celui-ci vient tout juste d’intégrer les mages de combat, un ordre dont la mission est de protéger un monde au bord du précipice. Développé par Ascendant Studios et édité par Electonic Arts, le titre apparaît comme un cadeau de choix pour les utilisateurs.

PS Plus avril : Immortals of Aveum, Skul: The Hero Slayer et Minecraft Legends vous attendent

Le second jeu offert aux abonnés PS Plus n’est autre que Minecraft Legends. Il s’agit d’un titre de stratégie et d’action qui se déroule dans l’univers de la célèbre franchise cubique. Votre mission ? Collecter des ressources, bâtir des bâtiments, lever une armée et défendre l’Overworld contre les Piglins du Nether. Outre le mode campagne, vous pouvez aussi vous frotter au mode PvP qui consiste à détruire la base ennemie tout en protégeant la vôtre.

Skul: The Hero Slayer est le troisième jeu gratuit d’avril. Dans ce titre d’action qui intègre des éléments de rogue-lite, vous incarnez Skul, un squelette valeureux qui devra venir à bout de niveaux générés aléatoirement. Skul: The Hero Slayer se distingue notamment par son système original de changement de tête. Le personnage jouable peut en effet échanger sa tête contre d’autres afin d’obtenir de nouvelles capacités.

Ces trois jeux seront disponibles gratuitement du 2 avril au 7 mai. Pour tout savoir sur les différents abonnements, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié au PlayStation Plus.