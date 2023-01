Stock PS5 en 2023 : où trouver et acheter la PlayStation 5 ?

PlayStation 5 au meilleur prix 549.99€ Voir 705€ Voir 789.99€ Voir 799€ Voir PlayStation 5 digitale au meilleur prix 725€ Voir 759€ Voir

Pour fêter dignement ses 30 millions de consoles PS5 vendues depuis leur lancement en novembre 2020, Sony décrétait au dernier CES 2023 la fin de la pénurie. Une excellente nouvelle a priori pour tous ceux qui tentent désespérément d’acheter l’une des deux versions, avec des ruptures de stock qui s’enchaînent depuis 2 ans.

Malheureusement, cette annonce de Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, n’a pas remédié à l’absence de PS5 en France. Il reste possible de se procurer la console, mais souvent à prix d’or, en achetant auprès de marketplaces des produits d’import notamment ou des Packs.

Le tarif de la Playstation 5 est :

Edition Standard : 549,99 €

Edition numérique (Digital Edition) : 449,99 €

🎮 Quelles sont les meilleures enseignes qui ont régulièrement des PS5 en stock ?

Pour ne pas débourser plus que nécessaire, il faut être patient et guetter l’arrivée d’unités, souvent au compte-gouttes, chez quelques grandes enseignes. Amazon, Cdiscount ou la Fnac… Ces trois enseignes sont à surveiller de très près car régulièrement réapprovisionnées. Mais on ne vous le cache pas, les exemplaires partent en quelques minutes. Il ne faut pas hésiter à consulter également les stocks de Boulanger, de la grande distribution comme E.Leclerc, de spécialistes comme Micromania ou même le site officiel PlayStation.

🇫🇷 PS5 Standard : disponibilité en France

🇫🇷 PS5 Digital Edition : disponibilité en France

📣 Comment utiliser les systèmes d’alertes pour être averti d’un nouveau stock de PS5 ?

Bonne nouvelle, pour les malchanceux qui n’ont toujours pas réussi à acheter une PS5, il existe quelques astuces pour accélérer les choses. Quand on sait qu’il ne faut que quelques instants pour qu’un nouveau stock soit dévalisé, faire chaque jour la tournée des enseignes est un mal nécessaire, mais qui repose un peu trop sur la chance.

Aussi quelques sites ont mis en place des systèmes d’alerte. Vous pouvez, en vous inscrivant, être prévenu par mail de la disponibilité de la PS5 Standard ou Digital Edition

Comment recevoir une alerte sur AMAZON.FR

Rendez-vous dans la boutique PlayStation d’Amazon. Sélectionnez l’édition classique de la PS5 et cliquez sur Demander une invitation. Il faut bien entendu préalablement s’être créé un compte Amazon, si ce n’est pas déjà le cas. Le site prévient qu’il n’a que des quantités limitées et qu’il ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Si c’est le cas en revanche, vous serez averti par mail qu’il est possible d’acheter la console au prix constructeur au travers d’un lien valide pendant 72h. Cette option n’est pas proposée pour la PS5 Digital Edition.

Comment recevoir une alerte sur FNAC.COM

Pour la Fnac, le principe diffère un peu. Si vous souhaitez accéder au système d’alerte, il vous faut créer un compte (si vous n’en avez pas déjà un) et vous identifier sur le site. Cliquez sur le produit indisponible pour ouvrir sa fiche, patientez dans la file d’attente mise en place par le site, puis cliquez sur la clochette. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur M’alerter pour prendre connaissance d’un éventuel retour de stock.

Comment recevoir une alerte sur DARTY.COM

Sans surprise, c’est la même chose, présentée de façon plus explicite que sur la Fnac. Quand un produit est indiqué comme indisponible, vous pouvez cliquez sur « Me prévenir lorsque ce produit sera disponible » et saisir votre mail. Seul bémol, il est actuellement impossible de trouver l’offre au prix constructeur, Darty privilégiant la mise en avant de produits de vendeurs tiers, plus chers mais disponibles.

Comment recevoir une alerte sur MICROMANIA.FR

Il faut rechercher le produit de votre choix via le moteur de recherche et parmi la sélection qui vous est proposée, les produits non disponibles affichent un bouton Créer une alerte. Si vous disposez d’un compte Micromania, cliquez dessus et saisissez votre mail ainsi que votre numéro de téléphone pour être prévenu.

📦 Choisir un pack PS5 pour contourner la pénurie

Les autres sites ne proposent généralement pas de systèmes d’alerte, mais il existe d’autres solutions pour se procurer la console PS5. Vous pouvez trouver facilement sur la plupart des enseignes au travers des Marketplaces des produits d’Import, hélas souvent très coûteux.

L’offre est en revanche plus raisonnable concernant les Packs qui incluent avec la console PS5 des jeux ou des accessoires supplémentaires. Sur le site PlayStation, le Pack console PS God of War Ragnarok est proposé au prix de 619,99 euros. Chez les vendeurs tiers, ce même pack est certes vendu plus cher, mais ce type d’offre reste cependant plus abordable que certains imports qui passent allégrement la barre des 1000 euros. Chez Cdiscount notamment ce Pack est proposé à 759, 99, mais avec deux jeux supplémentaires (Gran Turismo 7 et Ratchet&Clank : Rift Apart). Pas inintéressant si vous disposez du budget et avez envie de vous faire plaisir. Une offre Pack est aussi la possibilité d’accéder à l’Edition Digitale de la PS, quasi introuvable. Chez Amazon, par exemple, le Pack PS Digital Ragnarok est à 698,89 euros.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques de la console PS5

Bien que sortie il y a déjà deux ans, la PS5 reste une console particulièrement musclée qui a su trouver son public de gamers invétérés. Ses composants sont compatibles avec les dernières technos en vogue, qu’il s’agisse du Ray Tracing ou de fonctions audio 3D de dernière génération. L’occasion de transformer un jeu en expérience inoubliable.

La fiche technique de la PS5

Processeur : AMD Zen 2

: AMD Zen 2 Puissance CPU : 8 cœurs – jusqu’à 3,5 GHz

: 8 cœurs – jusqu’à 3,5 GHz GPU : AMD Radeon RDNA 2 gravé en 7 nm

: AMD Radeon RDNA 2 gravé en 7 nm Puissance GPU : 10,28 TFLOPs, -jusqu’à 2,23 GHz

: 10,28 TFLOPs, -jusqu’à 2,23 GHz Framerate maximal : 120 Hz

: 120 Hz Définition maximale : 8K

: 8K Mémoire :16 Go GDDR6 (256-bit)

:16 Go GDDR6 (256-bit) Stockage : SSD de 815 Go

: SSD de 815 Go Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth

: Wi-Fi 6, Bluetooth Extension : emplacement interne NVMe SSD, lecteur USB externe

: emplacement interne NVMe SSD, lecteur USB externe Connectique : 1 port HDMI, 2 ports USB

: 1 port HDMI, 2 ports USB Fonctions annexes prise en charge Ray tracing, audio 3D, gâchettes adaptatives, retour haptique

prise en charge Ray tracing, audio 3D, gâchettes adaptatives, retour haptique Lecteur optique : Blu-Ray 4K UHD, uniquement sur le modèle standard

: Blu-Ray 4K UHD, uniquement sur le modèle standard Dimension s : 39 x 10,4 x 26 cm / 39 x 9,2 x 26 (Digital Edition)

s : 39 x 10,4 x 26 cm / 39 x 9,2 x 26 (Digital Edition) Poids : 4,5 kg / 3,9 kg (Digital Edition)

: 4,5 kg / 3,9 kg (Digital Edition) Accessoires : manette DualSense incluse avec son câble de recharge USB, câble HDMI, jeu Astro’s Playroom préinstallé, cordon d’alimentation, socle

🤔 Quelles sont les différences entre la PS5 et la PS5 Digital Edition

Tout aussi bien équipés l’un que l’autre avec leur plateforme AMD ultra puissante, les deux modèles de consoles PlayStation 5, la PS5 et la PS5 Digital Edition apparaissent comme strictement identiques et bénéficient des mêmes accessoires. Pourtant la PS5 Digital Edition est un peu moins épaisse (de 8 mm) et plus légère (de 600 grammes). La raison de ces dimensions légèrement différentes ? Cette version n’est pas équipée, contrairement au modèle standard, d’un lecteur Blu-ray 4K. Cette particularité suffit à expliquer la différence de prix d’une centaine d’euros entre les deux modèles.

Dépenser 100 euros de plus pour le modèle standard avec lecteur blu-ray vaut-il le coup ? Tout dépend de vos habitudes. Si vous n’achetez que des versions numériques de vos jeux, le modèle Digital Edition suffira. Il suffit pour jouer de vous connecter à votre compte PlayStation Network, puis de vous rendre sur le PlayStation Store pour acheter et télécharger des jeux.

En revanche, si vous aimez votre collection de jeux “physiques” avec vos boîtes qui trônent sur vos étagères, que vous regardez régulièrement des DVD ou des Blu-Ray, autant opter pour l’édition classique. Précisons de plus qu’avec cette dernière vous pouvez facilement profiter de jeux prêtés, échangés ou offerts par vos amis, de quoi amortir rapidement les 100 euros supplémentaires au fil du temps.

Enfin, précisons qu’un troisième modèle pourrait venir s’ajouter aux deux PS5 actuelles dans les prochains mois. La rumeur qui court depuis un certain temps, prédit l’arrivée d’une PS5 Slim pour la prochaine rentrée de septembre. Comme son nom l’indique ce modèle serait plus fin et disposerait d’un lecteur de disque amovible. Une rumeur plus récente annonce, quant à elle, une PS5 Pro qui pourrait sortir dès le printemps 2023. Il pourrait s’agir d’un modèle plus puissant et bénéficiant d’un refroidissement liquide. Si jamais le lancement d’une telle console avait bien lieu (rien n’est bien sûr garanti), il serait forcément commercialisé à un prix plus élevé. De leur côté, les joueurs bénéficieraient d’une offre élargie de trois produits, ce qui est toujours une bonne chose. Affaire à suivre, donc !

🎮 Quels accessoires complémentaires acheter pour la PlayStation 5 ?

L’écosystème de la PlayStation 5 est riche. En plus d’une manette DualSense de base incluse avec l’un ou l’autre des modèles de PS5, il est possible de faire l’acquisition d’un certain nombre d’accessoires, de la télécommande au casque, en passant par la caméra. Voici les prix indicatifs de Sony. il est bien entendu possible de trouver la plupart de ces accessoires sur Amazon, parfois un peu plus cher… et parfois un peu moins cher !