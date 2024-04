PS4 : 9 ans après, il se fait rembourser un jeu acheté sur le PlayStation Store

© Sony

Les joueurs Steam peuvent assez simplement se faire rembourser un jeu sur la plateforme s’ils respectent certaines conditions. Il faut que la demande intervienne dans les 14 jours suivants l’achat et surtout ne pas avoir joué plus de deux heures au jeu que vous voulez vous faire rembourser. Sony permet aussi à ses joueurs de récupérer leur argent après un achat sur le PlayStation Store dans certains cas.

Le constructeur peut faire des exceptions, comme le prouve le remboursement adressé aux joueurs qui achetaient The Last of Us Part 2 Remastered alors qu’ils possédaient déjà la version PS4 du titre en début d’année. Sony vient même de rembourser un joueur… neuf ans après son achat d’un jeu Ubisoft.

Un joueur se fait rembourser la version PS4 de The Crew neuf ans après son achat

Le 31 mars dernier, Ubisoft fermait les serveurs de The Crew près de 10 ans après son lancement. Même si deux épisodes de la licence de course sont sortis depuis, la communauté a très mal réagi à cette décision, rendant l’accès au jeu totalement impossible, même en solo.

De nombreux joueurs trouvent inadmissible de ne plus pouvoir profiter d’un produit dûment payé. Voilà pourquoi un certain axgx2080 est allé jusqu’à demander un remboursement intégral à PlayStation.

Étonnamment, le support de PlayStation a bien accepté de lui rendre ses 94,99 $ dépensés pour l’édition Gold en 2015 pour l’achat du jeu PS4, si l’on en croit sa capture partagée sur Reddit. Sous son post, plusieurs joueurs indiquent avoir fait la même demande, en vain.

Il reste donc deux hypothèses : il s’agit soit d’un énorme coup de chance suite à une « erreur » de PlayStation, soit d’une simple blague de la part de l’utilisateur de Reddit. Vous pouvez quand même tenter d’obtenir le remboursement de la version PS4 de The Crew, puisque vous n’avez rien à perdre.