PS5 : il y a eu autant de précommandes en 12h qu’en 12 semaines pour la PS4

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédit : Sony

Les précommandes de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition ont connu un fort succès. Elles ont largement dépassé les prévisions de Sony. Le CEO Jim Ryan est revenu sur la popularité de la console next-gen lors d’une interview accordée à Reuters. Il a déclaré que « la demande, en se basant sur les précommandes, a été très, très considérable ». En effet, Sony a pré-vendu autant de consoles PS5 en 12h que de PS4 en 12 semaines aux États-Unis.

La PlayStation 5 pourrait devenir la console de Sony la plus vendue de tous les temps

Depuis sa sortie en 2013, la PlayStation 4 s’est vendue à 100 millions d’unités à travers le monde. Sony semble être très bien parti pour dépasser ce nombre avec la console next-gen. En plus d’être la plus grande console de l’histoire de l’entreprise, la PlayStation 5 a le potentiel d’être aussi la plus vendue. D’ailleurs, il est possible que la pandémie de Covid-19 ait eu son rôle à jouer dans les précommandes. En effet, le jeu vidéo a pris de l’ampleur ces derniers mois. De nombreux joueurs ont plus de temps libre au quotidien et les activités extérieures sont limitées.

Par contre, Jim Ryan a tout de même tenu à préciser à Reuters que la PS5 risque d’être victime de son propre succès. D’après lui, tout le monde ne pourra peut-être pas mettre la main sur une PS5 le jour de sa sortie. Bien entendu, Sony va faire de son mieux pour fournir le plus de stocks possible en vue du shopping des fêtes de fin d’année. Le constructeur s’est aussi préparé pour le jour J en changeant le design du PlayStation Store et en ouvrant les précommandes pour les jeux PS5.

Les PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition sortent le 12 novembre aux États-Unis et le 19 en France. Les précommandes ont été ouvertes le 17 septembre au matin, mais les stocks se sont écoulés en seulement quelques heures, voire quelques minutes. Les joueurs qui ont raté les premières précommandes ont pu profiter du réapprovisionnement chez certains revendeurs dans les jours suivants.

Source : Screen Rant