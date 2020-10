PS5 : La DualSense dévoile une fonctionnalité secrète

La PlayStation 5 a déjà été reçue par les acteurs majeurs de la presse spécialisée dans le jeu vidéo. S’il n’est pas encore possible de voir des sessions de jeu enregistrées directement sur la console, les organes de presse ont déjà partagé certains détails. La DualSense est particulièrement passée au crible, puisqu’elle comporte des innovations potentiellement majeures, et des fonctionnalités inédites.

La DuaSense utilisée avec xCloud. Crédits : YT/Austin Evans

On le sait, les manettes DualShock 4, fournies avec la PS4, ne fonctionneront pas pour les jeux PS5. L’annonce en a déçu certains, puisqu’il faudra passer à la caisse et acheter des manettes DualSense séparément pour jouer à plusieurs sur les jeux nouvelle génération. Cependant, d’après les tests d’Austin Evans sur sa chaîne YouTube, il semblerait que la DualSense soit utilisable avec d’autres supports.

DualSense : Une compatibilité non officielle sur PC et Android

En procédant à différents tests, Evans a cherché à déterminer les possibles compatibilités de la DualSense. Il a d’abord testé la manette sur Xbox One et sur PS4. Pour la première, sans surprise, aucune compatibilité n’est à l’ordre du jour. Pour la PS4, il a réussi à connecter la manette à la console, mais seul le micro s’est avéré utilisable. On peut imaginer que Sony puisse rendre la DualSense compatible sur PS4, mais rien n’a été annoncé officiellement.

En revanche, Evans a pu obtenir des résultats intéressants en poussant plus loin ses investigations. Il a notamment pu connecter la manette sans problème à un PC. Encore plus intéressant, il a pu connecter la manette à un téléphone Android et jouer sans problème via xCloud, la plateforme streaming de Microsoft. Seuls les retours haptiques semblaient ne pas fonctionner, sans surprise. Un constat for intéressant, la compatibilité sur d’autres supports étant pour le moins inattendue. Une information qui ravira les joueurs. Il faudra cependant vérifier sur pièce et sur la durée si cette compatibilité est viable, car Sony pourrait intervenir sur ce sujet.

Source : Tom’s Guide