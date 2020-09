PS5 : le retour haptique de la manette DualSense sera généré par les effets sonores des jeux

Manette DualSense – Crédit : Sony

La manette officielle de la PlayStation 5, la DualSense, promet d’être un concentré de technologie contribuant à l’immersion des joueurs. Elle pourrait même être capable de reconnaître automatiquement le joueur qui l’a en main. Cette fonctionnalité n’a néanmoins pas encore été confirmée. Sony vient de publier son rapport annuel dédié aux différentes technologies. L’ingénieur Yukari Konishi y a donné des détails sur le retour haptique tant attendu de la DualSense. Elle explique que les vibrations de la manette pourront être automatiquement générées par les effets sonores des jeux vidéo. Un outil va permettre de faciliter la tâche aux développeurs. En effet, ces derniers n’auront pas à configurer eux-mêmes chaque vibration qu’ils veulent incorporer à leurs jeux.

Les développeurs pourront intégrer bien plus facilement les vibrations

Selon Yukari Konishi, « nous n’avons pas seulement développé un outil qui permet aux développeurs de concevoir plus facilement des vibrations naturelles et confortables, mais nous avons également créé une méthode permettant de générer presque automatiquement des vibrations à partir des effets sonores du jeu ». Cette fonctionnalité n’est donc pas destinée aux joueurs, mais aux développeurs. Bien entendu, il faut que les développeurs tiers se servent de cette fonctionnalité pour intégrer correctement le retour haptique de la DualSense à leurs jeux PS5.

En plus du retour haptique, Yukari Konishi n’a pas non plus oublié de mentionner les gâchettes adaptatives. Celles-ci offrent aux joueurs la possibilité de « ressentir une tension dans différentes actions telles que bander un arc pour tirer une flèche ». À ce sujet, la démo de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart a mis à l’honneur ces gâchettes adaptatives. Le joueur peut, par exemple, exercer une légère pression pour tirer avec un seul canon. En appliquant davantage de force, il peut tirer avec les deux.

Depuis sa présentation officielle il y a quelques mois, la manette DualSense fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause, Sony a annoncé de nombreuses innovations parmi lesquelles la plus importante est évidemment le retour haptique HD. Cette technologie promet de faire ressentir au joueur une variété de sensations telles que les gouttes de pluie qui tombent. De plus, le directeur du jeu Godfall avait également annoncé que les vibrations de la manette auraient la capacité de faire ressentir à son utilisateur la sensation d’une arme s’entrechoquant contre une autre. La manette DualSense est presque aussi attendue que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition qui devraient sortir en fin d’année, donc espérons qu’elle tienne ses promesses.

Source : ScreenRant