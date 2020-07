DualSense : découvrez en image la manette de la PS5 à côté de la DualShock 4

Crédit : Geoff Keighley – Twitter

La PlayStation 5 se fait toujours attendre avec autant d’impatience. Les joueurs scrutent la toile pour de nouveaux indices sur l’ouverture des précommandes, comme la récente mise à jour de la page Amazon.com. Le directeur marketing de PlayStation, Eric Lempel, a néanmoins déclaré que les précommandes ne s’ouvriront pas par surprise. Les joueurs seront officiellement tenus au courant. En attendant d’avoir des nouvelles sur la date de sortie et le prix de la console de Sony, la DualSense se dévoile en détail pour la première fois depuis son annonce en avril qui avait révélé son design.

La DualSense est plus grande et plus lourde que la DualShock 4

La DualSense fait presque autant parler d’elle que la PS5. Cette nouvelle manette promet d’améliorer grandement l’expérience des joueurs. Sa fonctionnalité phare est le retour haptique qui ferait ressentir jusqu’aux gouttes de pluie. Selon le directeur du jeu Godfall, Keith Lee, le retour haptique de la manette est très puissant. Les joueurs pourront par exemple ressentir la façon dont une arme en percute une autre.

C’est important de savoir quelles sont les fonctionnalités qui accompagneront la manette de la console next-gen, mais c’est tout aussi intéressant de découvrir à quoi elle ressemble en réalité. Plus la prise en main d’une manette de jeux est ergonomique, plus elle se fait oublier et le joueur se sent en totale immersion. À l’occasion du Summer Game Fest, le présentateur canadien des Game Awards, Geoff Keighley, a eu la chance de pouvoir découvrir la manette et partager en image son expérience avec la communauté.

Geoff Keighley a posé la DualSense à côté de la DualShock 4 qui est la manette de la PS4 afin que les joueurs se rendent compte de la différence. Comme on peut le voir sur l’image, la DualSense est plus imposante que sa grande sœur. Au niveau de sa forme, on pourrait presque dire qu’elle est issue d’un croisement entre la manette de la Xbox One et celle de la PS4. D’après Geoff Keighley, la manette de la PS5 est d’ailleurs plus lourde à prendre en main que la DualShock 4. De plus, les boutons semblent plus petits et plus arrondis. Son pavé tactile lumineux reprend l’aspect futuriste de la console. Pour conclure, la DualSense est très prometteuse. Elle a tout pour révolutionner la manière dont les jeux sont joués.

Source : We Got This Covered