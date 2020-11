PS5 : VRR, la fonction secrète que Sony va activer via une mise à jour

Sony, avant le lancement de la PS5, avait annoncé que certaines fonctionnalités ne seraient pas disponibles dès la sortie de la console. C’est notamment le cas du VRR, qui lui-même soulève un certain nombre de questions. Le « taux de rafraîchissement variable », comme son nom l’indique, permet de synchroniser le taux de rafraichissement de l’écran au taux d’images par seconde envoyé par la carte graphique.

Crédits : YT/PlayStation

Avec le support du HDMI 2.1, les consoles next-gen vont pouvoir profiter du VRR, une technologie encore peu ou pas utilisée sur les consoles de salon. Pourtant, cette fonctionnalité apporte un confort visuel non négligeable. La vidéo YouTube ci-dessous aide à comprendre l’apport de cette fonction avec l’exemple de la FreeSync d’AMD. Géré nativement par le hardware de la PS5, le VRR n’est pas encore disponible. Le support du VRR via HDMI 2.1 va être activé dans une mise à jour imminente. Pour profiter du VRR, la console ne suffit pas, il est nécessaire de brancher la PS5 sur un écran compatible HDMI 2.1, avec un câble HDMI 2.1 également.

PS5 : le support du VRR via le HDMI 2.1 devrait apporter une amélioration visuelle significative

A l’heure actuelle, trois technologies majeures de VRR sont disponibles. La FreeSync et la G-Sync, les plus anciennes, sont proposées par AMD et NVIDIA depuis plusieurs années. Les constructeurs voulaient réduire drastiquement les déchirures d’écran dues à un taux de rafraichissement d’écran et de FPS désynchronisés. Plus récemment, La norme HDMI 2.1 a implémenté cette technologie sur les écrans compatibles, qui n’est pour l’instant pas ou quasiment pas exploitée. C’est cette dernière que Sony va implémenter sur la PS5 grâce à sa prochaine mise à jour. Il est difficile à l’heure actuelle de dire si cette technologie sera pleinement exploitée, mais elle est en tout cas bienvenue. Le VRR devrait notamment gommer les problèmes de tearing, omniprésents sur les générations précédentes.

PS5 : une comptabilité FreeSync et G-Sync ?

Au niveau de la compatibilité à certaines technologies d’affichage, Sony semble en retrait par rapport à la concurrence. Outre le fait d’avoir annoncé que la résolution 1440p ne serait pas nativement supportée par la PS5, Sony n’a rien communiqué sur une compatibilité avec les technologies FreeSync et G-Sync. En tout cas, pas officiellement, le blog de Sony ne faisant aucune mention des deux technologies. La seule information confirmée par Sony est la compatibilité au VRR via l’HDMI 2.1. Une information qui peut décevoir, car de nombreux écrans grand public possèdent un support FreeSync et G-Sync. Dans le même temps, le HDMI 2.1 est encore marginal, et surtout très cher. De son côté, la Xbox Series X est, elle, compatible FreeSync et 1440p, tout comme l’était la Xbox One X. Si ce manque de compatibilité n’est en aucun cas critique ou rédhibitoire, un effort en la matière aurait été bienvenu.

Source : Screen Rant