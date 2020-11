PlayStation 5 : Sony dévoile des informations critiques avant le lancement

Sony après avoir entretenu de nombreux mystères au sujet de la PS5, a enfin lâché la bride. Beaucoup d’observateurs se plaignaient du manque d’informations concrètes sur la console et ses fonctionnalités. Une critique somme toute légitime, étant donné que les précommandes ont déjà eu lieu et que de nombreux consommateurs ont déjà acheté la console, en tout cas ceux qui ont eu la chance d’avoir obtenu une précommande, sans avoir la totalité des informations à son sujet. Aujourd’hui, Sony a décidé de passer à table et de dévoiler de nombreuses informations sur la PlayStation 5. Le post du blog de PlayStation est disponible ici.

Crédits : PlayStation

Sony donne des conseils afin d’éviter la surchauffe de la PS5

Parmi ces informations, la firme japonaise, a décidé de donner des directives afin d’éviter au maximum les problèmes de surchauffe. Sony recommande de placer la console à au moins 10cm du mur, sur une surface plane et lisse, et éviter de placer la console dans un espace confiné. Une recommandation qui devrait être un standard de nos jours, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Les premiers retours sur le bruit et la chauffe de la console sont plutôt bons. Cependant, n’importe quel appareil hardware utilisé dans de mauvaises conditions peut être amené à surchauffer. La bonne ventilation de base de la console ne permet donc pas d’ignorer les précautions d’usage.

Il ne sera pas possible d’étendre la mémoire de la PS5 au lancement

Du côté des mauvaises nouvelles, Sony annonce que les extensions de mémoires ne seront pas disponibles au lancement. Une nouvelle embarrassante, puisque Microsoft proposera des cartes d’extension du SSD de la Xbox Series X dès le lancement. Cette nouvelle vient alimenter les critiques sur l’espace de stockage de la console, plus faible que celui des Xbox. Pas de panique cependant, Sony annonce que la situation est temporaire. Le constructeur travaille d’ores et déjà sur cette extension.

En parallèle, Sony confirme qu’il sera possible de stocker et de jouer à des jeux PS4 sur un disque dur externe classique. « Cependant, vous pouvez stocker et jouer à des jeux PS4 à partir d’un disque dur USB compatible connecté à la PS5. » Sony s’aligne donc sur la concurrence sur ce point, puisque la Xbox propose également cette fonctionnalité pour les jeux rétrocompatibles.

Le lancement de la PlayStation 5 inquiète, mais les premiers retours sur la console sont très positifs

Pour les joueurs inquiets à propos des fonctionnalités non disponibles au lancement, telles que l’extension d’espace de stockage, rappelons que Sony a pour habitude de lancer ses nouvelles consoles amputées de certaines fonctionnalités. Le constructeur s’efforce ensuite de combler ces lacunes au fil du temps. Les joueurs devront donc être patients sur ce point et espérer que Sony se penche sur les lacunes encore possiblement présentes sur la PlayStation 5 à sa sortie.

Cependant, les premiers retours sur la console sont excellents. La console a notamment reçu de nombreux éloges sur son silence, son confort d’utilisation et son interface intégralement revisitée. La manette DualSense est également déjà plébiscitée. D’un autre côté, les premiers tests de Spider-Man : Miles Morales sont très élogieux, de même que ceux du surprenant Astrobot. Ce dernier est notamment particulièrement apprécié pour la démonstration des fonctionnalités de la DualSense. Ainsi, même si certaines nouvelles ne feront pas plaisir aux fans, il semble que Sony soit plutôt dans le vrai avec la PS5. Si toutefois le constructeur parvient à corriger les graves problèmes de stocks qui menacent le lancement de la console.

Source : Tom’s Guide