PS5 : l’installation des jeux sur la console next-gen sera différente de celle sur la PS4

La PS5 apporte des nouveautés non seulement au niveau des spécifications techniques, du design et des fonctionnalités, mais aussi à la manière d’installer les jeux. Cette dernière sera bien différente de celle sur la PlayStation 4.

La majorité des consoles proposent deux types de jeux : la version dématérialisée et la version physique. Cette dernière se présente sous la forme de disques ou de cartouches. Lorsque vous décidez d’installer un disque de jeu sur votre PS4, il vous suffit de l’insérer dans le lecteur pour que l’installation démarre automatiquement. La PlayStation 5 standard fonctionnera également de la même manière pour les jeux en version boîte. N’oubliez pas que la console est rétrocompatible. Elle pourra donc lire les 4 000 jeux PS4 dont la rétrocompatibilité est en cours de vérification. De toute façon, les développeurs sont obligés depuis le 13 juillet de commercialiser des jeux PS4 compatibles avec la PS5. Bien entendu, la PlayStation 5 Digital Edition n’est pas compatible avec les jeux en boîte puisqu’elle ne possède pas de lecteur Blu-ray.

Les jeux ne seront plus traités comme des « gros blocs de données »

La différence au niveau de l’installation des jeux entre les deux générations de consoles de Sony concerne seulement les versions dématérialisées. La PS5 standard et la PS5 Digital Edition vont toutes deux permettre de personnaliser la façon dont les jeux sont installés.

Dans une interview accordée à Wired, l’architecte de la PS5 Mark Cerny a expliqué que « plutôt que de traiter les jeux comme des gros blocs de données, nous autorisons un accès plus spécifique aux données ». Cela signifie que les joueurs pourront eux-mêmes choisir quel « bloc » de données installer. Concrètement, un joueur qui ne s’intéresse qu’aux courses multijoueurs de Gran Turismo 7 n’installera pas le mode campagne du jeu. Un autre cas de figure serait par exemple d’installer le jeu en entier. Une fois la campagne terminée, elle peut être désinstallée. Cela permettrait aux joueurs de libérer de l’espace sur leur console.

En conclusion, la possibilité de choisir quelle partie d’un jeu installer est une très bonne idée de Sony. En plus d’économiser l’espace de stockage, le téléchargement est plus rapide et consomme moins de données.

