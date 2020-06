PS5 : la rétrocompatibilité des 4 000 jeux PS4 est en cours de vérification, selon Jim Ryan

La PlayStation 5 standard, et non pas la Digital Edition, sera rétrocompatible avec les jeux PS4. Nous le savions déjà, mais le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a apporté quelques précisions au sujet de la console next-gen.

PlayStation 5 et PlayStation 4 Pro / Sony

La PlayStation 5 s’est révélée au monde entier le 11 juin dernier. Sa bande-annonce officielle qui cumule déjà plus de 21 millions de vues sur YouTube moins de cinq jours après la publication prouve à quel point la console next-gen est attendue. Après toutes les spéculations et les fuites qui ont ravagé Internet ces derniers mois, la console est enfin révélée dans son intégralité, enfin presque. De l’ombre plane encore sur un détail très important pour les joueurs : le prix de la console. Ou plutôt des deux consoles puisque Sony a surpris tout le monde en révélant une deuxième version de la console. La PlayStation 5 Digital Edition n’a pas de lecteur Blu-Ray donc elle sera moins onéreuse. D’ailleurs, Microsoft pourrait bien être en train de préparer la même surprise avec la Xbox Series S.

PS5 : oui, elle peut être posée à l’horizontal

Le design de console next-gen se veut avant-gardiste

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a accordé une interview à nos confrères de CNET. Ne vous emballez pas, il n’a pas communiqué le prix de la PS5, ni même un indice. Il est cependant revenu sur le design de la console next-gen et la rétrocompatibilité des jeux PS4. Comme vous le savez probablement déjà, le design inédit de la console inspire de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux depuis son annonce.

Pour Jim Ryan, le design est en accord avec sa vision de la PS5. Il a déclaré que « nous voulions quelque chose de courageux et presque audacieux. Nous voulions quelque chose tourné vers l’avenir et avant-gardiste, quelque chose pour les années 2020 ». En tout cas, c’est chose faite. La PS5 a un look très futuriste et moderne, que son apparence plaise ou déplaise à certaines personnes.

Où en est la rétrocompatibilité ?

Jim Ryan a évoqué un point important pour les joueurs. Il s’agit de la rétrocompatibilité avec les jeux PS4. En mars, le directeur de Sony expliquait que la rétrocompatibilité arrivera au fur et à mesure et que seulement 100 jeux seront rétrocompatibles au lancement. Le constructeur met l’accent sur la rétrocompatibilité puisqu’elle sera obligatoire pour tous les jeux PS4 qui sortiront à partir du 13 juillet.

Jim Ryan a déclaré que « nous suivons le processus [de rétrocompatibilité] avec les éditeurs et les développeurs testant cette bibliothèque assez exhaustive de 4 000 jeux. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés ». Voilà donc toutes les nouvelles à propos de la PS5.

Source : Notebookcheck