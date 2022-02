PS5 : Sony teste les commandes vocales avec « Hey PlayStation »

La PS5 pourrait bientôt intégrer les commandes vocales avec « Hey PlayStation ». Sony teste une fonctionnalité de commandes vocales pour rechercher et lancer des jeux et des applications ainsi que contrôler la lecture multimédia.

Sony vient d’annoncer le déploiement de la deuxième version bêta du logiciel système de la PS5. Disponible à partir d’aujourd’hui, cette version bêta apporte des améliorations à l’interface ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, une fonctionnalité de commandes vocales est en cours de test.

Manette de la PlayStation 5 – Crédit : Totte Annerbrink / Unsplash

Avec la phrase « Hey PlayStation ! », les joueurs peuvent tester les commandes vocales de la PS5 pour contrôler la console next-gen à distance sans se servir de la DualSense. Pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement disponible en anglais pour les utilisateurs avec un compte enregistré aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Recherchez et lancez des jeux ou des applications avec les commandes vocales de la PS5

Sony explique que la fonctionnalité permet d’utiliser des commandes vocales pour « rechercher et lancer des jeux, des applications et des paramètres, ainsi que contrôler la lecture multimédia sur la console ». Pour l’essayer dans sa version bêta, les joueurs doivent activer la fonctionnalité Commande Vocale depuis les paramètres.

Paramètres des commandes vocales de la PS5 – Crédit : Sony

La PS5 reconnaît automatiquement la phrase « Hey PlayStation ! » quand la fonctionnalité est activée. Les joueurs peuvent ensuite contrôler la console à l’aide de leur voix. En plus des commandes vocales, Sony a lancé de nouvelles options de chat de Party en bêta sur PS5 et PS4. Les chats vocaux s’appellent désormais Partys. Vous pouvez choisir de créer une Party ouverte que vos amis peuvent rejoindre sans invitation. Les Partys fermées sont réservées aux joueurs qui ont reçu une invitation. Sur PS4, vous pouvez régler le volume du chat vocal de chaque joueur de la Party comme sur PS5.

La deuxième version bêta du logiciel système apporte également des modifications à l’interface utilisateur de la PS5. Une nouvelle option vous permet de filtrer vos jeux par genre. De plus, vous pouvez « maintenir sur l’écran d’accueil » un maximum de 5 jeux ou applications pour y accéder plus rapidement. Sony a aussi amélioré le « style visuel des cartes de trophée et de la liste des trophées ».

Enfin, si vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités de la PS5 avant leur déploiement en version finale, vous pouvez vous inscrire au programme Bêta du logiciel système PlayStation 5. Rendez-vous sur la page d’inscription pour tenter de participer au prorgramme.

Source : The Verge