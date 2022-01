PS5 : « choisissez bien votre console » prévient ce revendeur français suite au rachat d’Activision par Microsoft

Devant son étagère d’accessoires et de jeux de PS5, un magasin prévient ses clients : il ne faudra pas se tromper dans son achat entre une PS5 et une Xbox Series, suite au rachat d’Activision par Microsoft. Une image qui n’aura pas manqué de faire réagir la presse spécialisée à l’étranger.

L’affiche vue en magasin Cora © DR

C’est l’image de jour, reprise par la presse spécialisée étrangère. En France (ou en Belgique, on ne sait pas bien), un magasin Cora a affiché un panneau avec la mention « Avis aux gamers : Microsoft rachète Activision ! Choisissez bien votre machine en fonction (Call of Duty) » devant ses étagères de jeux et de consoles. Rappelons que selon Bloomberg, les nouveaux jeux Call of Duty sortiront bel et bien sur PS4 et PS5 en 2022 et 2023, avant de peut-être devenir exclusifs au PC et à la Xbox.

En bref, le magasin souhaite s’assurer que ses clients ne se tromperont pas dans leur achat entre une PS5 et une Xbox Series, vu que Microsoft a racheté Activision-Blizzard il y a quelques jours, pour 67 milliards de dollars. Ironique, alors que les deux consoles sont aussi difficiles à trouver qu’à leur lancement, il y a plus d’un an.

Une image qui n’aura pas manqué de faire réagir la presse étrangère

Ce qui est étonnant, c’est qu‘une bonne partie de la presse spécialisée étrangère aura repris l’image, ce matin. On la retrouve notamment chez Game Informer, ComicBook.com, GamerRant, PushSquare, et bien d’autres. Les exemples ne manquent pas à l’appel, avec des titres comme « Un détaillant avertit les clients de l’achat de consoles PS5 après l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ».

Étonnés de voir un tel message affiché en boutique, nous avions initialement pensé qu’elle pourrait bien être fake. Même si le JPEG peut donner cet effet avec la compression, en zoomant un peu, on s’aperçoit que le texte est légèrement en surbrillance. Même constat lorsqu’elle est passée au crible sur fotoforensics.

Mais quelques minutes plus tard, l’enseigne Cora a indiqué que l’affiche avait été retirée du magasin et qu’il s’agissait de l’initiative « regrettable » d’un vendeur. Il s’agissait vraisemblablement d’une boutique située en Belgique.

Bonjour, l'affiche a été immédiatement retirée dans la journée. Il s'agissait d'une regrettable initiative d'un vendeur. Bonne journée, Julien — Cora France (@CoraFrance) January 28, 2022

Pour rappel, le rachat d’Activision par Microsoft n’est pas encore fait et à ce titre, nous avons relevé tous les éléments qui pourraient bloquer le deal.