PS5 : un fabricant de plaques interchangeables montre l’assemblage en vidéo

La PS5 a une histoire compliquée avec les plaques de son châssis. Depuis la révélation du design de la console par Sony, certains joueurs attendent de pouvoir personnaliser leur PS5 en changeant les plaques blanches d’origine. De plus, la vidéo officielle du démontage de la console publiée en octobre a confirmé aux joueurs que les plaques de la PS5 s’enlèvent très facilement. Des fabricants ont aussi eu l’idée de proposer des plaques interchangeables. Il y a quelques mois, avant la sortie de la PlayStation 5, un fabricant appelé « PlateStation 5 » a été contacté par les avocats de Sony après la mise en ligne de son site.

L’ensemble « CMP TORCH » pour personnaliser la PS5 et la DualSense – Crédit : CMP Shells

Il avait donc changé de nom pour « CustomizeMyPlates », mais Sony lui a demandé de cesser toute production sous peine d’une poursuite en justice. Le vendeur CustomizeMyPlates s’était donc retrouvé contraint à annuler toutes les commandes de plaques interchangeables au début du mois de novembre.

Changer les deux plaques de la PS5 revient à 49,99$ au minimum

Il en fallait plus pour décourager le fabricant tiers de plaques interchangeables pour la PS5. En effet, celui-ci s’appelle désormais « CMP Shells » et il a affirmé avoir demandé un brevet pour la conception de ses plaques personnalisées. Leur design est différent de celui des plaques officielles de la PlayStation et, selon CMP Shells, ses nouvelles plaques offrent une meilleure ventilation.

CMP Shells a partagé sur Twitter une vidéo de démonstration de l’assemblage des plaques interchangeables. En moins d’une minute, les joueurs peuvent personnaliser leur console next-gen. C’est bien plus facile et rapide que de peindre la PlayStation 5 avec du Plastidip, comme cela était recommandé sur Reddit. Plusieurs modèles de plaques interchangeables sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur CMP Shells. Le fabricant a déclaré avoir seulement 1 000 exemplaires de chaque modèle en stock.

Les plaques interchangeables non officielles de la PS5 démarrent à 49,99$ et trois couleurs sont disponibles : noir, rouge et bleu. À 69,99$, un ensemble contient un autocollant pour la partie centrale de la console et un set d’autocollant pour la manette DualSense. Il n’y a cependant pas d’option dorée comme la magnifique manette reçue par les employés de Sony en guise de remerciement.

Enfin, CMP Shells a confirmé que toutes les plaques interchangeables seront arrivées à destination avant la fin du mois de février, à condition qu’il n’y ait pas de problèmes légaux avec Sony évidemment.

