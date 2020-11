PS5 : voici comment transférer vos données de la PS4 à la console next-gen de Sony

Sony a partagé trois nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube, chacune partageant des conseils utiles pour les joueurs afin de tirer le meilleur parti de la prochaine console. On peut ainsi en apprendre plus sur le transfert de données entre la PS4 et la PS5, les paramètres recommandés pour la PS5 et plus encore.

La première vidéo montre aux joueurs comment ils peuvent transférer leurs données et leurs parties sauvegardées de la PS4 à la PS5, ce qui peut être utile pour ceux qui recevront la console dans quelques jours.

PS4 et PS5 – Crédit : Support Playstation

Il existe plusieurs façons de transférer des données de jeu de votre PS4 à votre PS5, la plus simple étant le transfert de données via une connexion wifi, avec la possibilité de relier la PS4 et la PS5 par un câble Ethernet pour accélérer le processus. Il suffit de vous connecter à votre PS4 et PS5 avec le même compte PlayStation Network, de mettre à jour votre PS4 avec le dernier firmware et de vous assurer que les deux consoles sont connectées au même réseau internet. Le transfert peut ainsi être lancé directement depuis votre PS5 pour récupérer toutes vos données de jeu de votre PS4.

Vous pouvez aussi transférer vos données à l’aide d’un disque dur externe

Si vous avez un jeu sur un disque PlayStation 4, il vous suffit de l’insérer dans votre PS5 pour qu’il s’installe automatiquement. De plus, il est également possible de jouer à des jeux PS4 sur PS5 si ceux-ci sont installés sur un disque dur externe. Il peut être branché sur votre PS5 et les données peuvent être transférées de cette manière. Une connexion réseau n’est alors pas nécessaire.

Sony préconise de jouer aux jeux PS4 installés sur un disque dur externe pour libérer de l’espace sur le SSD de la PS5. En effet, les jeux PS5 auront besoin pour de la vitesse du SSD pour fonctionner. Enfin, vous pouvez aussi choisir de télécharger vos données sur votre espace de stockage PlayStation Plus sur le cloud.

La PS5 n’aurait que 667 Go d’espace libre sur son SSD, ce qui déçoit les joueurs. Ce stockage libre correspond presque aux 664 Go que nous avions déjà vus sur la PS5 d’un utilisateur russe. Il ne suffirait que de quelques jeux pour remplir le SSD de la PS5. Utiliser un disque dur externe pour vos jeux PS4 semble alors être une excellente idée. De plus, il faut rappeler qu’un SSD externe pour la PS5 coûterait autour de 115 dollars pour 500 Go supplémentaires.

Source : Playstation Support