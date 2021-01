PS5 : cette sublime manette DualSense dorée est réservée aux employés de Sony

La manette de la PS5, la DualSense, est seulement disponible dans un coloris bi-ton blanc et noir, du moins pour le moment. Cependant, des employés de Sony ont reçu une DualSense sublime en blanc et doré, de quoi faire rougir de jalousie les joueurs.

La PS5 a apporté des différences majeures par rapport à sa grande sœur. Outre ses performances next-gen qui permettent de jouer en 4K à 60 FPS, son design est totalement différent. Sony a fait le choix de partir sur un coloris bi-ton en blanc et noir pour la console, mais aussi pour la manette DualSense.

La DualSense dorée reçue par les employés de Sony – Crédit : Joey Rabbitt / LinkedIn

À l’heure actuelle, la PlayStation 5 est uniquement disponible dans ce coloris. Des internautes ont pourtant déjà imaginé plusieurs concepts tels que l’édition 30th Anniversary sur le thème de la PS2. Néanmoins, les employés de Sony qui ont fait partie de la « PS5 Launch Team » ont reçu en guise de remerciement un magnifique coffret qui rend jaloux plus d’un joueur.

Les employés de Sony ont reçu une manette PS5 dorée, mais aussi une veste au logo de la manette PlayStation

Le responsable du Product Design de PlayStation, Joey Rabbitt, a partagé le contenu de ce coffret sur LinkedIn. Celui-ci contient une plaque de célébration « Launch Team 2020 » et une veste arborant le logo de la manette PlayStation, mais ce n’est même pas le plus intéressant. L’objet le plus convoité par les joueurs est une magnifique manette DualSense en blanc et dorée. L’inscription « PS5 Launch Team » y est gravée sur le côté.

Une plaque dorée remplace le noir de la manette qui est vendue avec la console next-gen de Sony. Bien entendu, ce n’est sûrement pas du véritable or comme l’édition unique de la PS5 annoncée par Caviar. Son prix est estimé à 1,5 million d’euros. Cette entreprise spécialisée dans la customisation de luxe a aussi récemment annoncé une édition du Samsung Galaxy S21 Ultra en or massif pour 63 000 euros ou encore un casque AirPods Max en or à 88 000 euros.

Enfin, il est presque certain que Sony lance une édition dorée de la DualSense. En effet, la DualShock 3 et la DualShock 4 y ont déjà eu droit. En attendant, Sony est probablement occupé à résoudre la pénurie de la PS5 dans le monde avant de préparer de nouveaux coloris. La situation est telle que vos chances d’avoir une PlayStation 5 en 2021 sont ridicules.

