PS5 : comment personnaliser votre console next-gen ?

La PS5 est disponible depuis seulement deux semaines aux États-Unis et une semaine en France, mais les joueurs commencent déjà à la personnaliser. En effet, le design particulier de la console fait parler de lui depuis sa présentation par Sony en juin. Certains s’étaient même moqués de son look en partageant des mèmes sur les réseaux sociaux. De tout façon, que la PS5 blanche plaise ou ne plaise pas, c’est le seul coloris actuellement proposé par Sony.

Une PS5 personnalisée pour les fans de Spider-Man – Crédit : Dave Lee / YouTube

Les joueurs qui n’apprécient pas le design, mais qui veulent tout de même profiter des exclusivités comme Demon’s Souls dont la mystérieuse porte a été ouverte n’ont pas d’autre choix que de faire avec. À part s’ils changent la couleur de la console next-gen. C’est ce que de nombreux joueurs ont décidé de faire.

Comment peindre la PlayStation 5 ?

En attendant l’arrivée potentielle de panneaux latéraux personnalisés pour la PlayStation 5, les joueurs customisent eux-mêmes leur console. Qu’il s’agisse d’un nouveau coloris inédit ou simplement d’un logo sur l’un des panneaux, les designs personnalisés sont très originaux. L’utilisateur Reddit « u/TxASkul » a partagé une photo de sa PS5 personnalisée. Il a peint les deux panneaux en rouge. De plus, il a également donné quelques conseils si vous voulez vous aussi peindre votre PS5 à la maison.

Le Plastidip semble être la meilleure peinture pour customiser la PS5

L’utilisateur Reddit a expliqué qu’il faut utiliser du Plastidip qui est un revêtement élastomère liquide. Il a l’avantage d’apporter à la console une protection supplémentaire, mais surtout de pouvoir être retiré très facilement. En effet, il vous suffit de peler la couche de Plastidip pour retrouver la couleur originale de votre PlayStation 5 sans laisser aucune trace. Le propriétaire de la PS5 rouge conseille d’utiliser « au moins 6 bonnes couches. Pourquoi ? Si vous voulez le décoller plus tard, il doit être assez épais pour pouvoir être facilement décollé ».

Bien entendu, il faut démonter les deux panneaux latéraux de la PS5 avant de les peindre à l’aide du Plastidip. Pour y parvenir, n’hésitez pas à regarder la vidéo officielle du démontage de la PlayStation 5 par Sony. Voici quelques exemples de PS5 personnalisées que les joueurs ont partagés sur Reddit.

Pour le moment, la seule manière de customiser sa PlayStation 5 est de le faire soi-même. En effet, le vendeur non officiel de panneaux personnalisés autrefois appelé PlateStation 5 a été contraint par Sony d’annuler toutes ses commandes. Il s’appelle désormais CustomizeMyPlates et il se spécialise dans les stickers. Cependant, la société Dbrand très connue pour ses skins de smartphones a finalement décidé de retirer de la vente ses skins conçus pour la PS5. Elle a expliqué que les courbures et les angles de la console compliquent trop la pose d’un autocollant. Le Plastidip semble donc être la seule solution fiable pour obtenir un joli rendu, du moins pour l’instant.

Source : Screen Rant