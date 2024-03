PS5 : une mise à jour disponible, faites baisser votre facture d’électricité grâce à cette nouveauté

© Sony

Il n’y a pas que les jeux vidéo qui reçoivent des mises à jour régulières pour régler des bugs et apporter des améliorations. Les consoles aussi évoluent de temps en temps pour proposer des fonctionnalités inédites et corriger de petits problèmes qui ternissent l’expérience des utilisateurs.

Sony met régulièrement à jour sa PS5, souvent en la faisant tester par les participants au programme Bêta avant de la déployer sur toutes les consoles. Une nouvelle MAJ de la PlayStation 5 est justement disponible pour tout le monde et elle va faire baisser votre facture d’électricité.

Une mise à jour de la PS5 disponible, vous pouvez enfin régler l’indicateur d’alimentation

Sony annonce que la mise à jour de la PS5 dont peuvent déjà profiter les membres du programme Bêta depuis le 6 février dernier est maintenant disponible pour l’ensemble des joueurs. Le constructeur ajoute qu’une mise à jour de l’application PlayStation App arrivera dans le courant du mois de mars.

À lire > PS5 pas chère en 2024 : où acheter au meilleur prix la PlayStation 5 ?

Rappelons que cette mise à jour vous permet de régler la luminosité de l’indicateur d’alimentation de la PS5, une fonctionnalité que réclamait une bonne partie de la communauté depuis un moment. Voici comment faire.

Allez dans les paramètres de la console

Rendez-vous dans « système »

Vous trouverez une nouvelle section nommée « signal sonore et luminosité »

Ici, vous pouvez régler la luminosité de l’indicateur d’alimentation sur élevée, moyenne ou faible

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Il s’agit d’un moyen simple de faire légèrement baisser votre facture d’électricité. Cette nouvelle MAJ de la PS5 améliore la qualité du haut-parleur de la DualSense. Il offre à présent un volume plus élevé « qui vous permet de distinguer plus clairement les sons et voix dans les jeux ».

Grâce à l’IA, le bruit de fond généré par les pressions sur les touches se fera moins entendre par vos amis lorsque vous jouerez en chat vocal. Une bonne nouvelle pour les personnes qui tentent de faire régner la démocratie dans Helldivers 2.

Enfin, le patch introduit aussi la possibilité d’interagir avec la session de jeu de l’hôte grâce à des émojis lors d’un Partage d’écran. Pour installer cette mise à jour, la procédure est toujours la même. Il faut vous rendre dans « Système », puis dans les paramètres et mise à jour du logiciel système pour l’installer après le redémarrage de votre console.