PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch, voici la plus populaire des consoles de 2022

© Sony

L’année 2022 a été riche dans le milieu du jeu vidéo. Les Xbox Series, Nintendo Switch et PS5, dont une version Slim serait dans les cartons, ont musclé leur jeu avec de belles exclusivités. Mais dans cette guerre des consoles bien plus apaisée que dans le passé, quelle machine tire son épingle du jeu en 2022 ?

Une étude a analysé les résultats de recherche Google de 161 pays, voici la plus populaire des consoles de cette année !

Et la plus populaire des consoles de 2022 est…

© Sony

The Toy Zone a mené une enquête pour désigner la plus populaire des consoles cette année 2022. La grande gagnante ? Vous vous en doutez, il s’agit de la PS5 avec 15 millions de recherches Google par mois. Rien d’étonnant, on imagine que les internautes cherchent souvent la machine de Sony dont les stocks sont très maigres. Même deux ans après sa sortie.

Mais ce classement comporte aussi des jouets comme LEGO. L’étude précise que « même si tout le monde aime les jouets, les jeux de société et les blocs de construction, il semble qu’on ne peut pas résister à l’appel des nouvelles technologies ».

Notre analyse dévoile que 4 des 5 jouets les plus recherchés en 2022 sont des consoles de jeu, la PS5 s’emparant de la première place.

La Xbox Series a atteint les plus gros marchés comme le Canada, les USA, l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Australie.

La Nintendo Switch domine

© Nintendo

Car si la PS5 gagne en popularité globale, la Nintendo Switch s’impose un peu partout. Il s’agit du « produit le plus populaire » dans la plupart des pays avec 69 premières places. L’étude explique cette popularité par Animal Crossing : New Horizons et un prix moins élevé que la PS5. Sans oublier que contrairement à la console de Sony, pas de rupture de stock mondial.

Sony assure que la production va (enfin) décoller ces prochains mois. Suffisamment pour vendre plus de PS5 que de Nintendo Switch ? Seul l’avenir nous le dira. Mais la console nomade a de solides arguments comme ses exclusivités, sa station d’accueil pour jouer sur téléviseur et sa fanbase dévouée.

