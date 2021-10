PS5, Xbox Series X/S : la pénurie va durer jusqu’en 2022, estiment AMD et Phil Spencer

La pénurie de PS5 et de Xbox Series X/S n’est pas près de se terminer. La PDG d’AMD, Liza Su, et le responsable Xbox, Phil Spencer, s’attendent tous les deux à voir le manque de stocks s’allonger jusqu’en 2022, la faute à la pénurie mondiale de composants.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui espéraient encore pouvoir trouver une PlayStation 5 ou une Xbox Series à mettre sous le sapin cette année. Un an après la sortie des deux consoles next-gen, elles sont toujours aussi difficiles à se procurer. Microsoft et Sony ont tous les deux battu des records de vente avec la PS5 qui s’était vendue à plus de 7,8 millions d’unités en avril, mais cela n’empêche pas la rupture de stocks de durer depuis plusieurs mois.

La PDG d’AMD, Liza Su, et le responsable Xbox, Phil Spencer, ne sont pas très optimistes quant à la situation actuelle. Ils estiment que la pénurie mondiale de composants et plus particulièrement de puces électroniques va prolonger le manque de stocks des consoles next-gen jusqu’en 2022. D’ailleurs, le fabricant de puces électroniques Foxconn a annoncé il y a quelques mois qu’il ne s’attend pas à un retour à la normale avant mi 2022.

La pénurie des consoles next-gen n’est pas uniquement due au manque de puces électroniques, assure Phil Spencer

Liza Su estime que la pénurie de puces sera toujours aussi problématique au premier semestre 2022. La situation devrait commencer à s’améliorer au cours du second semestre. En effet, les usines de fabrication prévues pour l’année dernière s’apprêtent à commencer la production de puces dans les prochains mois. Pour rappel, AMD produit les puces pour la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S.

De son côté, Phil Spencer a tenu à rappeler que la pénurie des consoles next-gen n’est pas uniquement due au manque de puces électroniques. La production et la distribution des consoles rencontrent également des problèmes. Phil Spencer a confié que : « je pense malheureusement que cette situation va se poursuivre pendant des mois et des mois, certainement jusqu’à la fin de cette année civile et jusqu’à la prochaine année civile. Nous travaillons dur pour les mettre sur le marché, mais ce sera un défi que nous allons devoir relever pendant un bon moment ».

Enfin, Sony a récemment annoncé que la PlayStation 5 ne sera bientôt plus concernée par la pénurie de composants. Le directeur financier Totoki Hiroki a déclaré que les 14,8 millions de PS5 prévues pour cette année fiscale qui se terminera en mars 2022 pourront être fabriquées grâce à un nombre suffisant de puces.

