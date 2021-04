Sony a déjà vendu plus de 7,8 millions de PS5, soit plus que de PS4 à sa sortie

Sony a vendu 7,8 millions de consoles PlayStation 5 au 31 mars, indique la société dans son dernier rapport sur les résultats. C’est légèrement plus que les 7,5 millions de PS4 vendues à la même période après son lancement.

Le nombre d’abonnés à PlayStation Plus a également explosé, puisque celui-ci s’élève désormais à 47,6 millions, soit une augmentation de 14,7 % par rapport à l’année précédente.

La PlayStation 5 – Crédit : Charles Sims / Unsplash

Sony a partagé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2020. La société a enregistré un bénéfice d’exploitation de 66,5 milliards de yens (506 millions d’euros) au cours de cette période, notamment grâce aux bonnes performances de ses divisions jeux, cinéma et musique.

Sony a réussi à expédier 7,8 millions de PS5 au 31 mars 2021. Comme mentionné dans les résultats financiers, sur ces 7,8 millions d’unités, 3,3 millions d’unités ont été expédiées au cours des 3 premiers mois de 2021. Cela signifie que la PS5 a été bien plus populaire que la PS4 à l’époque, et ce malgré les pénuries liées à la pandémie de COVID-19. Les ventes ont notamment été importantes au Japon, ou Sony est toujours beaucoup plus populaire que Microsoft.

Les PS5 se vendent bien, même si celles-ci sont en rupture de stock

Bien que la PS5 se soit mieux vendue que la PS4 à l’époque, son lancement a été entaché par la pénurie et les ruptures de stock à l’échelle mondiale. D’après le fabricant de puces électroniques Foxconn, aucun retour à la normale n’est prévu avant mi-2022. La situation est devenue si critique que la Maison Blanche a dû organiser un sommet d’urgence en téléconférence avec les principaux acteurs du secteur.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait paralysé certaines chaînes de production, les jeux vidéo sont l’un des principaux bénéficiaires de cette crise grâce aux nombreux confinements. Sony compterait aujourd’hui 47,6 millions d’abonnés au service PlayStation Plus, soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente. La société a également indiqué que le PlayStation Network comptait environ 109 millions d’utilisateurs au cours des trois derniers mois.

Enfin, on peut noter une légère diminution du nombre de jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 vendus au quatrième trimestre de l’exercice 2020. En effet, Sony aurait vendu 65,3 millions de jeux au cours de cette période, soit une baisse de 3,9 millions par rapport aux 65,3 millions de jeux vendus au cours de la même période de l’exercice précédent.

Source : Sony