PSG-Real Sociedad en streaming : comment voir le match en direct ?

Le 18 décembre 2023, quelques heures seulement après le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, on découvrait la programmation des matchs allers et retours de la plus grande compétition européenne de football.

Le PSG a grandement souffert face à Newcastle puis Dortmund en décembre, ne passant pas loin d’une élimination dès le premier tour. Ce soir, le club de la capitale reçoit la Real Sociedad, un club à priori à sa portée. Où regarder le match PSG-Real Sociedad ? Voici comment profiter de la rencontre.

Le PSG affronte la Real Sociedad, où voir le match en direct ?

En effet, le mercredi 14 février, pour la quatrième fois en huit ans, c’est le PSG qui affrontera la Real Sociedad au stade emblématique de Paris. Un match aller très attendu par les fans du club de la capitale, qui se déroulera à 21 heures.

Jusqu’à ce jour, cette date anniversaire de la fête des amoureux n’a encore jamais porté chance aux joueurs parisiens, puisque l’équipe du PSG a été éliminée à chaque match aller ayant eu lieu un 14 février. On imagine les hommes de Luis Enrique prêts à briser cette malédiction face aux joueurs de Saint-Sebastien.

La composition des deux équipes :

Le groupe du Paris SG tel que publié sur X ce matin :

Navas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, K. Mbappé, Fabian, G. Ramos, Dembélé, Asensio, Danilo, Vitinha, L. Hernandez, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Barcola, Zaïre-Emery, Beraldo, E. Mbappé, Mayulu, Arnau Tenas, Donnarumma.

Côté espagnol, voici la composition probable de l’équipe Real Sociedad :

Remiro – Traoré, Le Normand, Zubeldia, Galan – Zubimendi, Merino (cap.), Mendez – Kubo, Barrenetxea, André Silva.

C’est la première fois que les deux équipes s’affrontent en compétition officielle et les Parisiens, dernier club tricolore encore en lice, semblent favoris dans cette double confrontation. Cette rencontre permettra à l’une des deux équipes de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, qui commenceront le 9 avril.

Si vous souhaitez dès maintenant bloquer la date dans votre calendrier, sachez que la finale se jouera le 1ᵉʳ juin 2024 dans le stade mythique de Wembley à Londres.

Regardez PSG – Real Sociedad en streaming avec ce bon plan Canal + et RMC Sporte match ?

Il vaut mieux éviter d’utiliser un IPTV illégal pour regarder le football, car la justice peut très bien vous sanctionner.

Pour suivre cette première confrontation en France, les téléspectateurs pourront choisir entre RMC Sport 1 et Canal+ (qui donne accès à ses abonnés à beIN Sports gratuitement pendant 1 mois). Les deux chaînes diffuseront le match aller en direct. Quant au match retour, qui se déroulera au Stade d’Anoeta à Saint-Sebastien, la programmation est prévue pour le mardi 5 mars.

Pour suivre l’intégralité de la Ligue des Champions sur Canal+, un abonnement sera malheureusement nécessaire, car seule la grande finale sera retransmise en clair. Vous aurez le choix entre plusieurs offres, disponibles à partir de 22€99 par mois. Pas de retransmission gratuite non plus du côté de la chaîne RMC Sport, qui propose des tarifs intéressants avec une offre à 19€ par mois pendant six mois.

Regardez le match même si vous êtes en voyage d’amoureux

Si vous avez décidé de sauter dans un avion pour quitter la France et passer quelques jours en amoureux à l’occasion de la Saint-Valentin, rien ne vous empêche pour autant de regarder le match. En effet, en Europe et dans le monde, plusieurs chaînes TV permettent de suivre la plus grande compétition de football européen, gratuitement ou avec un abonnement.

Pour regarder la Ligue des Champions via un abonnement à l’étranger :

Paramount+ aux États-Unis (9,99$/mois)

Amazon Prime Video en Italie et en Allemagne (8,99€/mois)

Eleven au Portugal (11,99€/mois)

Movistar en Espagne (21€/mois)

Pour regarder gratuitement la Ligue des Champions si vous n’êtes pas en France :

RTS en Suisse

TV RTL Club en Belgique et au Luxembourg

RTBF en Belgique

Servus TV en Autriche

RTE Player en Irlande

MegaTV en Grèce

Match.TV en Russie

Pour profiter de ce match depuis l’un de ces pays, il vous faudra opter pour un VPN, car la diffusion de cette rencontre sera réservée aux résidents. Pour accéder aux catalogues étrangers et ne pas revenir frustrer de votre séjour en amoureux, vous pouvez par exemple vous tourner vers NordVPN, parfaitement adapté pour streamer cet événement sportif puisqu’il dispose de serveurs dans la plupart des pays concernés et propose des débits suffisant pour streamer n’importe quel événement sans aucun ralentissement.

