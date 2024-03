PSG-Real Sociedad en streaming : comment voir le match retour en direct ?

© PSG

Trois semaines après la victoire aller (2-0) du club de la capitale française sur les joueurs de la Real Sociedad, le PSG doit désormais aller chercher ce soir la qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Pour ne pas louper une miette de l’action, découvrez où et à quelle heure vous pourrez regarder le match.

Ce soir aura lieu le coup d’envoi pour les matchs retour de la Ligue des Champions. En ce 5 mars, Bayern Munich retrouvera Lazio sur sa pelouse de l’Allianz Arena à 21 heures. Au même moment, le PSG tentera de gagner sa place pour les quarts de finale contre la Real Sociedad, qui jouera à domicile au Stade d’Anoeta à Saint-Sebastien. Le match aller avait été favorable aux parisiens, qui étaient sortis gagnants avec deux buts à zéro. Une légère avance qu’il faudra confirmer pour accéder aux quarts de finale.

Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match en direct, quelles seront les compositions d’équipes, on fait le point sur ce que l’on sait de ce choc européen très attendu.

⚽ À quelles compositions d’équipes s’attendre ?

Depuis quelques mois, le courant ne semble plus trop passer entre Kylian Mbappé et l’entraineur du PSG Luis Enrique. L’entraineur espagnol, qui s’apprête à jouer dans son pays natal ce soir, pourrait avoir mal digéré l’annonce du départ du célèbre attaquant français, qui rejoindra le Real Madrid à l’issu de cette saison. Le joueur avait d’ailleurs été remplacé dès la mi-temps face à l’ASM lors du match PSG-Monaco de la Ligue 1, le 1er mars dernier.

Le coach parisien a pris récemment la parole, expliquant qu’il faudrait s’habituer petit à petit à jouer sans Mbappé. Cela étant dit, ce dernier sera bel et bien au rendez-vous en tant que titulaire ce soir, pour l’un des matchs les plus importants de la saison du PSG.

Le groupe du PSG probable :

Donnarumma (g) – Hakimi, Marquinhos (cap), Danilo, Lucas Beraldo – Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.

Le groupe de la Real Sociedad probable :

Remiro (g) – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Zubimendi, Merino (cap), Mendez – Kubo, André Silva, Barrenetxea.

📺 Où voir le match retour PSG – Real Sociedad en direct ?

Le 14 février dernier, le PSG l’emportait face à la Real Sociedad sur la pelouse du Parc des Princes, lors du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, avec deux buts de Barcola et Mbappé. Ce soir, c’est au tour du club espagnol de recevoir à domicile. Même si le PSG pourra compter sur environ 1850 supporters, les joueurs espagnols comptent sur leur public local pour tenter de résister. Les deux clubs risquent de nous offrir un beau spectacle, tous deux bien décidés à gagner leur ticket qualificatif pour les quarts de finale.

Le match aura donc lieu ce soir à 21 heures et sera retranscris en direct sur deux chaînes payantes, Canal+ et sur RMC Sport. Si vous ne voulez rien louper de ce match décisif et des futures confrontations de la Ligue des Champions, il vous faudra opter pour l’un des abonnements de ces deux chaînes.

Si vous choisissez de souscrire à un abonnement auprès de Canal+, deux options s’offriront à vous, entre un abonnement à 22€99 par mois, et le pack Canal+ Sport, disponible à partir 29€99. Ce dernier vous permettra d’accéder à davantage de contenus sportifs, comme l’ensemble des 24 courses de la saison 2024 de Formule 1, mais également à des films, documentaires et séries. Gérald-Brice Viret, le directeur général de Canal+ France a également récemment annoncé l’arrivée de 18 chaînes dédiées au football sur la chaîne dès le mois d’août 2024.

S’abonner à Canal+

L’offre RMC Sport est également intéressante car elle vous permet d’accéder à l’intégralité des matchs de la Ligue des Champions via un abonnement qui ne coûte que 19€ par mois pendant les six premiers mois. À noter que si vous optez pour RMC Sport, vous aurez également accès gratuitement à BeIN SPORT pendant six mois.

S’abonner à RMC Sport

En France, aucune chaîne ne vous permettra d’accéder gratuitement à ce match retour décisif. Nos voisins belges ont plus de chance, puisque le Club RTL diffusera ce match de 8ème de finale en clair et en streaming à 21 heures. Pour accéder à cette chaîne où que vous soyez dans le monde, il vous suffira de vous créer un compte et d’utiliser un VPN pour éviter tout blocage. NordVPN est selon nos tests le plus adapté pour profiter de la Ligue des Champions sans risque de latence ou de sécurité.