Bayern Munich – Real Madrid en streaming : où regarder le match en direct ?

Le Bayern Munich et le Real Madrid s’affrontent ce mardi à l’Allianz Arena en demi-finale de Ligue des champions. Un choc à ne pas manquer qui promet une avalanche de buts. Voici comment regarder la rencontre en streaming.

Après des superbes quarts de finale de Ligue des champions et la qualification du PSG face au Barça, place aux demi-finales cette semaine. Le Bayern Munich et le Real Madrid, qui cumulent à eux deux 20 titres dans la compétition, se retrouvent ce mardi soir à l’Allianz Arena après des quarts de finale aussi intenses que mémorables.

L’affiche particulièrement indécise offrira probablement une cascade de buts étant donné l’armada offensive des deux équipes, alors les fans de foot feraient mieux de ne pas en rater une minute. Voici comment regarder le choc Bayern Munich – Real Madrid en streaming et en direct.

Où voir la rencontre Bayern Munich – Real Madrid en streaming et en direct ?

Le Bayern Munich et le Real Madrid sont habitués à se retrouver en phase finale de Ligue des champions. Lors des saisons 2013-2014, 2016-2017 et 2017-2018 et les Merengue étaient à chaque fois parvenu à faire plier les Bavarois. Des victoires parfois entachées par des polémiques liées à l’arbitrage que le Bayern Munich n’a certainement pas oubliées.

En sera-t-il de même ce mardi soir à l’Allianz Arena ? Pour le savoir, rendez-vous devant RMC Sport 1 ou CANAL+ Foot à 21h. Les chaînes codiffusent la demi-finale aller de Ligue des champions. Comme toujours, vous pouvez aussi regarder le match sur leur plateforme de streaming respective.

📢 Ils sont prêts à tout pour décrocher une place en finale de Ligue des champions !



⚽ Demi-finale aller : Bayern Munich – Real Madrid

🗓 Ce mardi 30 avril à 21h

📍 Allianz Arena

📺 RMC Sport 1



Suivez la Ligue des champions sur RMC Sport ► https://t.co/CWqMLlDgrS pic.twitter.com/KDtlBoeNeM — RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2024

Vous pouvez les retrouver sur un grand nombre d’appareils connectés, d’un smartphone à un PC, un Mac ou encore sur une PS5. Rappelons que les moins de 26 ans peuvent profiter de tarifs avantageux sur les abonnements à CANAL+. Un moyen économique des 18 chaînes de CANAL+ dédiées au foot qui arrivent cet été.

Notez que l’application RMC Sport et myCANAL diffuseront également la demi-finale retour prévue le mercredi 8 mai au Santiago Bernabéu. Le vainqueur de la confrontation entre le Bayern Munich et le probable futur champion d’Espagne 2023-2024 retrouvera le PSG ou le Borussia Dortmund en finale de Ligue des champions à Wembley le 1ᵉʳ juin prochain.