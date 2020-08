PUBG Mobile : le jeu tourne à 90 FPS sur les téléphones OnePlus

Depuis l’introduction du premier écran WQHD+ à 90 Hz de l’industrie sur le OnePlus 7 Pro et d’un rafraîchissement d’écran à 120 Hz sur le OnePlus 8 Pro, OnePlus est devenu un leader dans cette technologie. Il fallait à présent que certains jeux deviennent compatibles, et c’est désormais chose faite pour PUBG.

Crédit : Framesira / Shutterstock.com

OnePlus avait déjà réussi à obtenir un partenariat similaire avec Epic Games pour proposer le jeu Fornite en 90 images par seconde au début de l’année, surpassant ainsi la version console.

La version chinoise de PUBG Mobile, appelée « Game for Peace », supportait déjà le jeu en 90 FPS sur plusieurs appareils Android. Cependant, la version mondiale limite le jeu à 60 images/seconde sur tous les appareils. Grâce à ce partenariat, les joueurs peuvent désormais jouer à PUBG Mobile à 90 images/s sur les séries OnePlus 8, OnePlus 7T et OnePlus 7 Pro.

« OnePlus est très proche de notre communauté de passionnés de technologie, nous savons donc que les joueurs sur mobile recherchent une expérience plus immersive et plus fluide. C’est exactement ce que nous offrons avec cette expérience exclusive de 90 FPS avec PUBG MOBILE, l’un des jeux mobiles les plus téléchargés au monde« , a déclaré Pete Lau, le fondateur et PDG de OnePlus.

Il est néanmoins dommage que les utilisateurs du récent OnePlus Nord n’aient pas accès à PUBG Mobile à 90 FPS, très certainement à cause de la puissance limitée du processeur milieu de gamme. La fonction devrait être disponible pour tous dans un mois, à partir du 7 septembre, à condition que vous possédiez un téléphone haut de gamme avec un écran de plus de 90 Hz.

Les joueurs sur les téléphones OnePlus seront donc avantagés

Plus le nombre d’images par seconde est élevé et plus le gameplay sera fluide. Viser, tirer, courir et récupérer des objets devrait vous paraître un peu plus simple que sur un autre téléphone. Cela signifie que vous devriez avoir un avantage sur les autres joueurs qui jouent à une fréquence d’images inférieure. Pour activer l’option, il faut se rendre dans les paramètres graphiques du jeu et activer le mode 90 FPS.

Source : OnePlus France