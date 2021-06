Qualcomm : le successeur du Snapdragon 888 sera gravé en 4 nm, une première sur les smartphones

Alors que le Snapdragon 888, présenté en décembre dernier, était le premier processeur de Qualcomm gravé en 5 nm, son successeur pour 2022 serait lui le premier du marché à être gravé en 4 nm. Comme chaque année, TSMC serait en charge de la production, qui devrait débuter d’ici la fin de l’année.

Qualcomm Snapdragon – Crédit : Monoar_CGI_Artis / Pixabay

Grâce à cette nouvelle gravure, on imagine que le processeur sera non seulement plus puissant, mais également plus efficace énergétiquement. Le géant américain va donc couper l’herbe sous le pied d’Apple et Huawei, pourtant habitués à proposer des gravures plus fines avant lui. En effet, on sait que le processeur A15 de l’iPhone 13 sera gravé en 5 nm.

Que sait-on du SM8450 ?

En mars dernier, nos confrères de WinFuture avaient découvert les premières informations concernant le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm. Il était nommé en interne « Waipio », qui correspond au nom de la vallée de Waipi’o à Hawaï. À l’époque, la société testait le processeur sur des smartphones qui utilisaient 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage.

Evan Blass a apporté de nouvelles informations concernant les caractéristiques du processeur. D’après lui, il utilisera le nouveau modem Snapdragon X65 5G, qui permet des débits de données théoriques jusqu’à 10 gigabits par seconde. On apprend également sans surprise qu’il utilisera l’architecture ARM Cortex V9 pour son CPU Kryo 780. Cette nouvelle architecture promet des smartphones 30 % plus puissants en 2022.

Côté GPU, on retrouvera un Adreno 730. Sur le Snapdragon 888, Qualcomm utilisait un Adreno 660, on peut donc s’attendre à un gros bond en avant au niveau des performances. Cela devrait permettre à Qualcomm de tenir tête au prochain processeur Exynos sur lequel Samsung travaille en collaboration avec AMD.

Comme chaque année, Qualcomm devrait présenter son nouveau processeur haut de gamme au début du mois de décembre à l’occasion du Snapdragon Summit. Il devrait équiper les premiers smartphones, dont notamment le Xiaomi Mi 12, dans les semaines qui suivent.

"SM8450 is Qualcomm's next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process." pic.twitter.com/u1GXMhOWBf — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

