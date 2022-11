Quel âge avait Gollum pendant Le Seigneur des Anneaux ?

Gollum © New Line Cinema

L’existence entière de Gollum a été consacrée à l’Anneau Unique. Soumis à l’artefact maléfique, le Hobbit décrépi a traversé le Troisième Âge pendant plusieurs siècles. Une longévité qu’il doit à l’Anneau de Sauron qui prolonge la vie de ses porteurs. Mais alors, quel âge a Gollum lors des évènements contés dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux ?

Gollum n’est que la personnalité corrompue d’un Hobbit nommé Sméagol né aux alentours de l’année 2440 du Troisième Âge. En 2463, il pêche avec son ami Déagol (présenté comme son cousin dans les films) pour fêter son anniversaire. Celui-ci trouve un anneau dans la rivière qui s’avère être celui de Sauron perdu jadis par Isildur. Captivé par l’objet, Sméagol exige que Déagol lui offre. Face à son refus, il l’étrangle et s’empare de l’anneau.

Gollum traverse cinq siècles grâce à l’anneau

Profitant de son pouvoir d’invisibilité pour voler, il devient un paria dans sa communauté. Banni, il se retranche dans une caverne des Monts Brumeux où il restera pendant de longs siècles, laissant son corps et son esprit se faire dévorer par l’Unique. En 2941, l’Anneau est trouvé par Bilbon. Désemparé, Gollum tente de le poursuivre mais se fait berner par son congénère. À cette époque, la créature visqueuse est âgée de 501 ans.

Même si l’Anneau n’est plus sa propriété, son corps et son esprit y sont toujours intimement liés. Ainsi, il continue de vivre jusqu’à faire la rencontre de Frodon et Sam qu’il guide jusqu’en Mordor. Après avoir tenté à plusieurs reprises de récupérer l’anneau, Gollum y parvient enfin sur la Montagne du Destin en arrachant le doigt de Frodon. Mais il finit par chuter dans la lave, ce qui sonne le glas de son précieux.

Cet évènement majeur, qui marque la chute de Sauron, survient le 25 mars 3019. Gollum meurt donc à l’âge de 579 ans.