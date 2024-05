Radars : voici où il y en a le plus, levez le pied dans ces villes !

Surprise, Paris n’est pas en tête du classement des villes avec le plus de radars, c’est Perpignan. Auto Plus nous partage le top des communes, divisé en trois catégories, où l’on trouve le plus de ces dispositifs.

Perpignan est en tête des villes avec le plus de radars : 13 radars soit un radar pour 9204 habitants

La capitale, Paris, n’arrive qu’en 25ème place avec 33 radars pour 2,13 millions d’habitants

Le classement se divise en trois catégories selon le nombre d’habitants

Depuis leur installation en 2003 sur le territoire, les radars automatiques ne cessent de verbaliser les contrevenants. Ces installations s’améliorent puisqu’en Espagne, de nouveaux modèles contrôlent jusqu’à 6 voies et repèrent jusqu’à 15 infractions. Mais dans l’Hexagone, quelles communes ont installé le plus de ces dispositifs ? Le numéro 1862 du magazine Auto Plus partage son classement.

À lire > Un propriétaire installe un faux radar pour obliger les voitures à ralentir

Perpignan en tête des villes avec le plus de radars

Le classement se divise en trois catégories. La première regroupe les villes de plus de 100 000 habitants et surprise, Paris n’est pas en tête. C’est Perpignan qui s’empare de la première place tandis que la capitale est 25ème avec 33 radars pour 2,13 millions d’habitants.

Perpignan (66) : 13 radars soit un radar pour 9204 habitants Nancy (54) : 10 radars soit un radar pour 10426 habitants Mulhouse : 9 radars soit un radar pour 11 816 habitants

Pour le reste des grandes villes, Toulouse est notamment en 5ème position avec 37 radars. C’est dans cette ville qu’il y en a le plus, en France.

Ensuite, pour la seconde catégorie, ce sont les villes entre 20 000 et 100 000 habitants. Forcément, ne vous attendez pas à de grandes communes pour ce classement. Villeneuve-sur-Lot (47) est en tête avec ses 5 radars soit un radar pour 4326 habitants. Puis arrivent Montigny-lès-Cormeilles (95) et Grande-Synthe (59).

La troisième catégorie se concentre sur les villes entre 5000 et 20 000 habitants et, dans l’ordre, on trouve Gond-Pontouvre (16) avec 4 radars soit un radar pour 1488 habitants puis Lantons (33) et Saint-Nicolas-de-Port (54).

Si vous passez dans ces communes, pensez à lever le pied. Même si dans tous les cas, radars ou pas, il faut rouler avec prudence sous peine de mettre votre vie en danger, en plus de celle des autres usagers de la route. De nombreuses nouvelles installations arrivent sur les routes françaises et elles sont redoutables. Par exemple, rue d’Avron à Paris, on trouve un dispositif qui ne verbalise pas la vitesse mais le bruit émis par votre véhicule.