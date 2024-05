Ces véhicules seront interdits dans trois villes en 2025, êtes-vous concerné ?

© Envato

Dès le 1er janvier 2025, trois grandes villes françaises renforcent l’interdiction des véhicules Crit’Air 3

Dans la métropole du Grand Paris, elles ne pourront plus circuler en semaine de 8 à 20 heures

À Strasbourg et Lyon, c’est l’interdiction totale, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Mauvaise nouvelle dès l’an prochain pour certains automobilistes, plus précisément à partir du 1er janvier 2025. Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) s’étendent et les véhicules Crit’Air 3 ne pourront plus circuler dans trois grandes villes.

Quelles villes vont interdire les Crit’Air 3 en 2025 ?

C’est le 19 mars dernier que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a confirmé que certaines villes pourront lever la restriction de circulation des véhicules Crit’Air 3 tandis que d’autres renforceront ce dispositif dès l’an prochain. Trois métropoles vont dans ce sens et ont pris la décision d’interdire totalement la présence de ces modèles polluants :

Métropole du Grand Paris

Strasbourg

Lyon

Dans la métropole du Grand Paris, dès le 1er janvier 2025, la circulation des véhicules Crit’Air 3 entre 8 et 20 heures, du lundi au vendredi, sera interdite. Les week-ends et les jours fériés, ces modèles considérés comme polluants pourront y circuler.

Pour Strasbourg et Lyon, l’interdiction est beaucoup plus sévère. Les véhicules Crit’Air 3 seront totalement interdits soit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n’y aura aucune exception contrairement à la métropole du Grand Paris.

Quels sont les véhicules Crit’Air 3 ?

Les véhicules dit Crit’Air 3 sont les modèles dotés d’un moteur diesel datant d’avant 2011 et ceux dotés d’un moteur essence datant d’avant 2006. En tout, cela concerne près de 8 millions d’automobilistes qui ne pourront plus circuler dans ces trois villes. Si ces voitures roulent malgré l’interdiction, les autorités pourront verbaliser les contrevenants tandis que de nouveaux radars les repèreront en 2026.

Il faut noter que la plupart des détenteurs de véhicules Crit’Air 3 sont les ménages modestes et ils seront les premiers impactés par une entrave à la circulation et une sanction financière en cas de non-respect. Une situation dénoncée par de nombreux internautes alors que le gouvernement pousse, sans succès, à l’adoption de l’électrique. Le bonus écologique a été abaissé de 1000 euros et le leasing social ne sera pas renouvelé, ce qui n’aide pas vraiment.