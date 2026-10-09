Rainbow Six Mobile : Ubisoft annonce une mauvaise nouvelle aux joueurs

Clap de fin pour Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile. Ubisoft vient d’annoncer la fermeture prochaine des serveurs du célèbre FPS tactique. C’est un véritable coup dur pour les joueurs.

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Avec Rainbow Six Mobile, Ubisoft ambitionnait de transposer fidèlement l’expérience de son célèbre FPS tactique sur smartphone. Après plusieurs années de phases bêta successives, le jeu avait finalement été lancé à l’échelle mondiale en février 2026. Quelques mois plus tard, le studio annonce déjà que l’histoire touche à sa fin.

“Nous avons pris la difficile décision de mettre fin au développement de Rainbow Six Mobile. Le jeu restera disponible jusqu’au 15 janvier 2027. La prochaine saison sortira comme prévu la semaine prochaine”, révèle Ubisoft un communiqué. “Transposer l’expérience Rainbow Six sur mobile a été une aventure passionnante, et nous sommes fiers de la passion, de la créativité et du dévouement que notre équipe a investis dans le jeu”, ajoute le studio.

There’s no easy way to put it: we have made the difficult decision to sunset Rainbow Six Mobile. The game will remain available until January 15, 2027. The next season will be released as planned next week. https://t.co/qbegNNNoUG — Rainbow Six Mobile (@Rainbow6Mobile) October 8, 2026

Rainbow Six Mobile ferme ses serveurs en janvier 2027

Ubisoft s’est bien gardé de révéler les raisons de cet abandon prématuré. “L’arrêt du jeu a été décidé afin d’aligner nos ressources sur nos priorités stratégiques à long terme”, indique simplement l’éditeur dans une FAQ. Les revenus générés par Rainbow Six Mobile ont-ils été insuffisants au regard des investissements consentis et des difficultés rencontrées par Ubisoft ? Le jeu a-t-il échoué à fidéliser suffisamment de joueurs ?

En attendant d’en savoir plus, vous pourrez continuer à jouer à Rainbow Six Mobile jusqu’au 15 janvier 2027. Passé cette date, les serveurs fermeront définitivement et le FPS ne sera plus accessible. “Dans les semaines à venir, nous vous communiquerons davantage d’informations afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre et que vous puissiez vous préparer à la transition”, précise le studio.