Dans GTA 6, vous pouvez mettre la main facilement sur des armes, des munitions et des gilets pare-balles en fouillant les coffres des véhicules de police. C’est un bon moyen de faire le plein d’équipements sans rien dépenser.

© Rockstar

GTA 6 est enfin sorti sur Xbox Series et PS5. Pour bien commencer l’aventure et résister à la faune hostile de Vice City, il est vivement recommandé d’être bien équipé. Plutôt que de dépenser vos précieux deniers à l’armurerie, vous pouvez mettre la main sur des armes gratuites en fouillant les coffres des voitures de police.

Fusil d’assaut, fusil à pompe, gilet pare-balles, munitions, pistolet paralysant… La méthode est certes risquée, mais les bénéfices valent largement le détour. Pour rappel, dérober des voitures dans GTA 6 est bien plus complexe que dans les précédents opus, notamment lorsqu’elles sont protégées par une alarme.

GTA 6 : les voitures de police cachent un butin très intéressant

Dans un premier temps, il est donc conseillé de cibler les pick-ups de police comme le Bravado Bison que vous croiserez aussi bien à la campagne qu’en ville. Vous n’aurez qu’à grimper discrètement à l’arrière pour ouvrir le coffre et vous emparer des armes et des munitions qui s’y trouvent, sans déclencher d’alarme.

La procédure se compliquera avec les voitures de patrouille classiques dont le coffre et les portières sont protégés. Pour les forcer, vous aurez besoin du Slim Jim, un outil que vous récupérerez au cours de la mission “Moïse”, dans le chapitre 2. Utilisez-le pour déverrouiller la portière puis entrez dans le véhicule : le coffre se déverrouillera alors automatiquement. Vous pourrez faire le tour et récupérer son contenu sans déclencher l’alarme.

Si vous n’avez pas encore le Slim Jim, il sera possible d’ouvrir le coffre avec un tournevis, mais l’alarme s’enclenchera. Évidemment, mieux vaut éviter de tenter de vider une voiture de police lorsque des agents se trouvent à l’intérieur. Ciblez ainsi les véhicules stationnés, notamment près des commissariats. Une fois les armes récupérées, vous pourrez les ranger dans le coffre de votre propre véhicule.